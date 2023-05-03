Стилист объяснила, как защитить одежду от пятен косметики

Стилист Лэмб объяснила, как защитить одежду от пятен косметики
Стилист Алекс Лэмб рассказала, как защитить одежду от пятен косметики с помощью лака для волос. Об этом она сообщила в своем TikTok-аккаунте.
Эксперт заявила, что всегда распыляет на вещи лак для волос, и особенное внимание она уделяет белым воротникам. После использования средства надо дать ему время высохнуть. Данный способ позволит защитить вещи от пятен косметики.
Ранее сообщалось, что стилист Лисовец назвал модную летнюю обувь, которую надо носить с гольфами. Стилист назвал сабо — трендом наступающего летнего сезона. Он также подчеркнул, что не стоит даже подбирать эту обувь в тон остальному образу.
«Сабо такая обувь, в нашей стране на которую решится не каждый. С одной стороны, сошлются на неподходящий климат, с другой — откажутся из-за ассоциации на домашние тапки, а зря! Абсолютно трендовая обувь, да еще и очень удобная — и в самолете, и в городе!» — написал Лисовец.