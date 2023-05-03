Стилист объяснила, как защитить одежду от пятен косметики

«Сабо такая обувь, в нашей стране на которую решится не каждый. С одной стороны, сошлются на неподходящий климат, с другой — откажутся из-за ассоциации на домашние тапки, а зря! Абсолютно трендовая обувь, да еще и очень удобная — и в самолете, и в городе!» — написал Лисовец.