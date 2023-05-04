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45-летняя женщина с моложавой внешностью раскрыла секреты своей красоты

Молодо выглядящая блогерша Николь Смит из Калифорнии, США, раскрыла секреты своей красоты. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok-аккаунте, который насчитывает 65,8 тысячи подписчиков.

45-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты
© Lenta.ru

На размещенных кадрах 45-летняя инфлюэнсерша с никнеймом lipsandlattes продемонстрировала внешность с отсутствующими морщинами и другими косметическими дефектами. По ее словам, для сохранения такого внешнего вида стоит отказаться от кофе и красного вина. Помимо этого, по мнению женщины, важно следить за модными трендами и носить современные прически.

Также героиня публикации посоветовала регулярно заниматься физической активностью и следить за здоровьем зубов.

«Кроме того, если вы носите вещи, которым больше пяти лет, они визуально вас старят», — добавила она.

В заключение Смит порекомендовала помнить о важности психического здоровья и морального состояния.

«Ваше поведение напрямую связано с тем, как вас воспринимают люди. Нытье и жалобы ни к чему не приведут, а вот позитивный настрой пробудит юношеский дух», — объяснила она.

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