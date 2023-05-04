45-летняя женщина раскрыла секреты своей красоты

Молодо выглядящая блогерша Николь Смит из Калифорнии, США, раскрыла секреты своей красоты. Соответствующую информацию она опубликовала в своем TikTok -аккаунте, который насчитывает 65,8 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах 45-летняя инфлюэнсерша с никнеймом lipsandlattes продемонстрировала внешность с отсутствующими морщинами и другими косметическими дефектами. По ее словам, для сохранения такого внешнего вида стоит отказаться от кофе и красного вина. Помимо этого, по мнению женщины, важно следить за модными трендами и носить современные прически.