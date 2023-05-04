Тренер назвала лучшие упражнения для подтянутой груди

Первым упражнением Рубцова посоветовала делать открытую книгу, при котором нужно лежа на боку, согнув ноги и вытянув руки перед собой свободной рукой через пол медленно описать круг, разворачивая грудной отдел. Следующим упражнением стала планка с разворотами локтей в разные стороны.

Далее нужно встать в планку, и, толкая таз вверх, перевести вес тела на стопы. Нужно создать вращение в грудном отделе, рукой коснувшись противоположной стопы. Последним упражнением тренер назвала отжимания, которые можно выполнять на одну сторону.