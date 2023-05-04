Крем по типу кожи: правда или маркетиноговый ход

Несколько простых шагов помогут определить тип кожи и выбрать эффективные уходовые средства.

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Сегодня женщины сталкиваются с бесконечным потоком информации о разнообразной косметике. Переизбыток данных часто приводит к тому, что выбрать подходящие средства становится все сложнее. Более того, некоторые уловки маркетологов сильно подрывают доверие потребительниц.

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Основа ухода за кожей – крем для ежедневного использования. Безусловно, есть счастливицы с идеальной кожей, которые могут использовать любой крем в качестве небольшой поддержки своего цветущего вида. Однако чаще всего кожа требует особого подхода – в этом вопросе выбор крема играет важную роль.

Нормальная кожа

К такому типу относится кожа, которая не тревожит излишней сухостью или жирностью. Поры на лице почти не видны, редко появляются несовершенства в виде прыщиков и пигментных пятен. Здесь главная цель – поддержать и пролонгировать идеальное состояние кожи на максимальный срок.

При очищении и ежедневном уходе с помощью крема следует отдавать предпочтение миндальному маслу, маслам ши и оливы. Также стоит обратить внимание на масла зародышей пшеницы, бетаин, витамины С и Е, растительные протеины, экстракты элеутерококка и имбиря.

Жирная кожа

Такая кожа сразу дает о себе знать блеском и заметными порами. Причина кроется в повышенном выделении себума (кожного сала). Кожа склонна к появлению раздражения, прыщей и пятен. Важно регулярно ухаживать за лицом с использованием антибактериальных средств и регуляторов жирности.

С блеском и повышенным выделением сала помогут справиться экстракт алоэ-вера, конопляное масло, масла кунжута, чайного дерева, жожоба, а также экстракты дуба, лаванды, грейпфрута и витамин В5.

Сухая кожа

У обладательниц такого типа кожи выделяется мало себума, что сказывается на защитных функциях. Часто может проявлятся раздражение, сухость и шелушение. Отличительные особенности – небольшие поры, матовая текстура. Прыщи появляются редко, однако первые признаки старения заметны раньше, чем на других типах кожи.