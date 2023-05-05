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Как использовать пустой шариковый дезодорант: 3 хитрых лайфхака

Закончился шариковый дезодорант? Не спешите его выбрасывать. Ведь даже после того, как емкость опустела, ее можно использовать.

Как использовать пустой шариковый дезодорант: 3 хитрых лайфхака
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Для начала необходимо снять шарик с дезодоранта. А далее выбирайте тот лайфхак, который необходим именно вам.

Подробнее о лайфхаках – в материале "Рамблера".

Защита от солнца

Залейте в емкость SPF-лосьон и прикрутите шарик обратно. Этот лайфхак позволит вам равномерно наносить защиту от солнца на любые участки тела. Не забывайте о том, что защищать кожу от солнечных лучей нужно не только на пляже, но и в городе, если УФ-индекс больше трех. Данный показатель можно проверить в прогнозе погоды.

Роллер для массажа лица

Наполните бутылку от дезодоранта любым косметическим маслом или другим увлажняющим средством. Вуаля – в вашем арсенале удобный роллер для лица. С его помощью вы не только увлажните кожу, шею и зону декольте, но также сможете сделать массаж этих зон.

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Репеллент от комаров

Чтобы приготовить натуральный репеллент от комаров, понадобится готовое гвоздичное масло. Смешайте 10-15 капель масла с оливковым и перелейте жидкость во флакон дезодоранта. Отправляясь на природу, покройте кожу получившимся средством и взгляните на результат – комары будут обходить вас стороной.

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