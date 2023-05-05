Блогер решила скрыть второй подбородок и набила тату во всю шею

Блогерша Бруклин Элизабет с никнеймом @yourfriendthewitch решила скрыть второй подбородок посредством тату во всю шею и сняла результат на видео. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

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На размещенных кадрах девушка показала, как выглядит, после того как набила абстрактный узор черными чернилами от начала линии подбородка до нижней части шеи.

Так, юзерша позировала с приподнятой головой, а затем опустила ее и продемонстрировала, что особенность внешности, которую она пыталась визуально скорректировать, по-прежнему видна.

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