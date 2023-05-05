Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл
Визажист Сара Амелия Фогг раскрыла секрет моложавой внешности супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.
В интервью с журналистами специалистка рассказала, что у 41-летней знаменитости от природы темные густые брови, и они выглядят очень ухоженными.
«У них великолепный, естественно высокий изгиб, который производит эффект мгновенной подтяжки глаз», — отметила Фогг.
По словам эксперта, королевская особа всегда тщательно расчесывает свои брови.
«К сожалению, с возрастом наша надбровная дуга опускается вниз. Расчесывание волосков вверх является ключевым фактором, если вы стремитесь к приподнятым скульптурным бровям», — объяснила собеседница издания.
Кроме того, Фогг уточнила, что в макияже актриса прибегает к технике омбре с целью придать бровям больше густоты.
«Глядя на приподнятые брови Меган, я бы сказала, что она аккуратно заполняет их легкой пудрой, имитируя омбре. Это значимый фактор, благодаря которому она выглядит такой естественной и молодой», — заключила визажист.