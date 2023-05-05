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Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл

Визажист Сара Амелия Фогг раскрыла секрет моложавой внешности супруги принца Гарри Меган Маркл. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

Раскрыт секрет моложавой внешности Меган Маркл
© Lenta.ru

В интервью с журналистами специалистка рассказала, что у 41-летней знаменитости от природы темные густые брови, и они выглядят очень ухоженными.

«У них великолепный, естественно высокий изгиб, который производит эффект мгновенной подтяжки глаз», — отметила Фогг.

По словам эксперта, королевская особа всегда тщательно расчесывает свои брови.

«К сожалению, с возрастом наша надбровная дуга опускается вниз. Расчесывание волосков вверх является ключевым фактором, если вы стремитесь к приподнятым скульптурным бровям», — объяснила собеседница издания.

Кроме того, Фогг уточнила, что в макияже актриса прибегает к технике омбре с целью придать бровям больше густоты.

«Глядя на приподнятые брови Меган, я бы сказала, что она аккуратно заполняет их легкой пудрой, имитируя омбре. Это значимый фактор, благодаря которому она выглядит такой естественной и молодой», — заключила визажист.

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