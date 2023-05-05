Что такое контуринг волос

Техника подчеркнет достоинства и скроет особенности лица.

© WomanHit.ru

Про контуринг лица публика узнала от Ким Кардашьян, именно дива наглядно показала, как с помощью игры света и тени ее визажисты почти заново создают черты лица, делая его более изящным, ярким, точеным.

Видео дня

Этот же прием на вооружение взяли парикмахеры. Они поняли, что, создавая игру света и тени, можно скрыть недостатки и подчеркнуть достоинства.

Контуринг в стрижках

Первым этапом правильного контуринга волос всегда является стрижка: создавая объем или убирая его, придумывая, как пряди могут отбрасывать свет и тень у лица, профессионалы создают форму лица, приближенную к овалу и маскируют особенности. Так, скрыть широкий лоб помогают мягкие челки, сделать подбородок более выразительным — мягкие локоны.

Контуринг на этапе стрижки представляет собой сложную работу мастера, который оценивает пропорции лица клиента, придумывает, как геометрически и с помощью игры света их скорректировать.

При этом удачная стрижка с такой техникой многогранна: она отлично смотрится при любой укладке. А укладка, кстати, является дополнительным инструментов в создании нового образа с помощью контуринга: например, небольшой объем в области затылка делает лицо более удлиненным, а локоны скрывают слишком резкие и угловатые черты лица.

Контуринг в окрашивании

Это третий шаг в создании образа, коррекции формы и черт лица. Результат правильного контуринга с помощью окрашивания всегда превосходит ожидания, поэтому эта техника не выходит из моды. Здесь используются разные оттенки цвета: более светлые пряди могут привлечь внимание, а темные — отвлечь от особенностей.

Например, стилист Сары Джессики Паркер всегда использует затемнение корней, чтобы сделать лицо визуально менее вытянутым. В работе с Селеной Гомес парикмахеры затемняют пряди прямо возле лица, а высветляют локоны ближе к ушам. Так, лицо певицы кажется более худым.