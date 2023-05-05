Раскрыты секреты Кейт Миддлтон для идеального внешнего вида

Стилист и модный редактор The Sun Эбби Макхейл раскрыла секреты принцессы Уэльской Кэтрин для идеального внешнего вида. Соответствующий материал появился на сайте издания.

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Эксперт рассказала, что королевская особа вшивает бюстгальтер во внутреннюю сторону своих нарядов, чтобы скрыть бретельки. В качестве примера она привела голубое платье бренда Ellie Saab, в котором супруга принца Уильяма появилась на скачках Royal Ascot в 2019 году. Вдобавок Макхейл отметила, что Кейт Миддлтон всегда носит под платьями бесшовные трусы и корректирующее белье.

Кроме того, герцогиня Кембриджская Кэтрин использует специальные кожаные стельки, если ей предстоит долго ходить в туфлях на каблуках.