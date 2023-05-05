Сексуальность вне времени: почему красный маникюр остается таким популярным во все времена
Этот оттенок ассоциируется с элегантностью, женственностью, флиртом, он вне моды и трендов. Да, именно красные цвет лака всегда выглядит уместно и благородно. Может, в такой популярности кроется какая-то загадка? Об этом спорят сейчас пользователи сети.
Загадка красного маникюра
Почему женщины во все времена отдают предпочтения именно этому оттенку лак? Кажется, при всей привлекательности цвет должен был потеряться среди сотен вариантов, дизайнов и возможностей, которые предлагают мастера. Но красный маникюр остается вне конкуренции.
Одна из пользователей социальной сети предположила, что оттенок давно закрепился в нашем подсознании.
Ведь раньше у девушек не было такого выбора, поэтому именно красный вет начал ассоциироваться с женственностью, ухоженностью и кокетством. У мужчин этот маникюр вызывает приятные воспоминания с мамой, любимой учительницей и героиней кино.
С ней согласились сотни девушек, они вспоминали, что именно с таким маникюром чувствуют особенное внимание от мужчин.
Цвет с историей
Если в этом оттенке особая сила, гадать бессмысленно. Зато история у него очень богатая. Первыми ногти начали красить мужчины и произошло это еще в Древнем Египте: кончики пальцев специально покрывали красной краской. А вскоре традиция перешла в Китай. Правда, здесь ногти не красили, а носили накладные яркого алого цвета, подчеркивая высокое происхождение.
Лишь спустя много веков, в начале двадцатого столетия красный лак появился в продаже. Бренд Revlon выпустил первые лаки для ногтей, похожие на современные. Они ложились глянцево, быстро сохли и смотрелись очень стильно. В палитре было представлено несколько классических оттенков красного. Но один нюанс делал недоступным лаки для большинства дам — стоимость заветного флакончика была просто космической.
Зато знаменитости и богатые женщины эти лаки обожали. Например, легендарный модный редактор Диана Вриланд даже описала свою любовь к этому косметическому продукту в своей автобиографии.
В 50-х годах началось производство дешевых акриловых лаков, их могли позволить себе все. Фотографы быстро сообразили, что этот оттенок идеально смотрится на биллбордах и в рекламе. Этим тоном пользовалась Мэрилин Монро и другие актрисы. Они сделали красный настоящим культовым цветом.