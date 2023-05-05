Почему красный маникюр остается таким популярным во все времена

Этот оттенок ассоциируется с элегантностью, женственностью, флиртом, он вне моды и трендов. Да, именно красные цвет лака всегда выглядит уместно и благородно. Может, в такой популярности кроется какая-то загадка? Об этом спорят сейчас пользователи сети.

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Загадка красного маникюра

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Почему женщины во все времена отдают предпочтения именно этому оттенку лак? Кажется, при всей привлекательности цвет должен был потеряться среди сотен вариантов, дизайнов и возможностей, которые предлагают мастера. Но красный маникюр остается вне конкуренции.

Одна из пользователей социальной сети предположила, что оттенок давно закрепился в нашем подсознании.

Ведь раньше у девушек не было такого выбора, поэтому именно красный вет начал ассоциироваться с женственностью, ухоженностью и кокетством. У мужчин этот маникюр вызывает приятные воспоминания с мамой, любимой учительницей и героиней кино.

С ней согласились сотни девушек, они вспоминали, что именно с таким маникюром чувствуют особенное внимание от мужчин.

Цвет с историей

Если в этом оттенке особая сила, гадать бессмысленно. Зато история у него очень богатая. Первыми ногти начали красить мужчины и произошло это еще в Древнем Египте: кончики пальцев специально покрывали красной краской. А вскоре традиция перешла в Китай. Правда, здесь ногти не красили, а носили накладные яркого алого цвета, подчеркивая высокое происхождение.

Лишь спустя много веков, в начале двадцатого столетия красный лак появился в продаже. Бренд Revlon выпустил первые лаки для ногтей, похожие на современные. Они ложились глянцево, быстро сохли и смотрелись очень стильно. В палитре было представлено несколько классических оттенков красного. Но один нюанс делал недоступным лаки для большинства дам — стоимость заветного флакончика была просто космической.

Зато знаменитости и богатые женщины эти лаки обожали. Например, легендарный модный редактор Диана Вриланд даже описала свою любовь к этому косметическому продукту в своей автобиографии.