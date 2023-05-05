Блогершу раскритиковали за неожиданный метод выпрямления волос

Блогерша Дайкири (фамилия неизвестна) раскрыла неожиданный метод выпрямления волос и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok -аккаунте.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом daquirii65, чей блог насчитывает более 207,2 тысячи подписчиков, отделила часть мокрых после мытья волос и провела утюжком по всей длине пряди. В ролике видно, как над локонами юзерши поднимается пар. По ее словам, данный способ делает волосы более блестящими и мягкими.