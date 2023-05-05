$76.82-1.7984.91-2.09

Блогершу раскритиковали в сети за неожиданный метод выпрямления волос

Блогерша Дайкири (фамилия неизвестна) раскрыла неожиданный метод выпрямления волос и подверглась критике в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Блогершу раскритиковали за неожиданный метод выпрямления волос
© Lenta.ru

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом daquirii65, чей блог насчитывает более 207,2 тысячи подписчиков, отделила часть мокрых после мытья волос и провела утюжком по всей длине пряди. В ролике видно, как над локонами юзерши поднимается пар. По ее словам, данный способ делает волосы более блестящими и мягкими.

«Так я сохраняю свои пряди шелковистыми», — заявила она.

Подписчики удивились поступку Дайкири, о чем написали в комментариях под постом.

«Как облысеть к 40 годам», «Я сквозь камеру почувствовала запах волос», «Лучше бы это был парик», «Прошу вас, не делайте так», «От такого метода испортится даже прикорневая зона волос», — возмутились они.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий