Косметологи рассказали об основных трендах лета-2023

Основатель салона красоты Lucky Екатерина Чебыкина в интервью BFM-Новосибирск рассказа о предложениях beauty-индустрии, наиболее востребованных в летний сезон.

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– Какие услуги наиболее популярны в салонах красоты в летний период?

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Летний период всегда высокий сезон маникюра и педикюра. Трендом является натуральность, красота и здоровье. Все больше гостей откапываются от синтетического покрытия в пользу восстановления и укрепления ногтевой пластины. Такой же тренд и в педикюре, все больше гости отказываются от покрытия.

Парикмахерское направление, также имеет высокий спрос, ведь есть возможность ходить без головного убора, хочется подчеркнуть цвет, добавить яркости, изменить образ. В летний период популярны процедуры по восстановлению волос, так как выезд к морю, солнце и соленая вода, влияют негативно на структуру волос. Неоспоримым лидером в этом является японская система восстановления волос Tokio Inkarami.

Косметология летом в основном направлена на защиту кожи лица, spf-защита, любимчиками являются продукты имеющие тонирующий эффект, так называемые BB крем с spf-защитой 50.

В летний сезон будут идеальны биоревитализанты, также направленные на защиту от солнца. Уходовая, микротоковая терапия, поверхностные пилинги, все это поможет сохранить здоровье и молодость кожи в активный период инсоляции.

– Как специфические услуги пользуются спросом в условиях жары и высокой влажности?

Действительно, в летний период возникает потребность отличительная для других сезонов, так например, проблема гипергидроза, это повышенная потливость. Решение есть, это введение в область подмышечных впадин инъекций ботулинического токсина, который полностью купирует данную проблему на 2-4 месяца. Также период влажности достаточно проблематичен для прекрасных кудряшек, обладательниц завитков. Решение всегда есть. Во-первых, это профессиональные средства для ухода за кудрявыми волосами. В моем салоне стилисты учат своих гостей, как можно быстро и просто создать укладку, как будто из салона.

– Какие проблемы могут возникать у клиентов в летний период и как их решают в салонах красоты?

Летний период это всегда защита от солнца, так как основным фактором старения, является фотоповреждение кожи под воздействием солнечных лучей, тело, лицо, волосы. Волосы становятся более сухими и ломкими, на лице и теле может возникнуть нежелательная пигментация. В салонах для решения этих задач есть профессиональные уходовые процедуры. Волосы укрепляем и восстанавливаем, и конечно поддерживаем правильным домашним уходом. Лицо и тело защищаем spf-защитой, в салоне защищаем с помощью инъекций биоревитализации на основе гиалуроновой кислоты. Особенно для тех, кто предрасположен к пигментации, необходимо подготовить кожу лица к активной инсоляции, так как удаление пигментации, это всегда долго, больно и дорого.

– Какие новые услуги и тренды можно ждать в салонах красоты летом 2023 года?

Не могу сказать по новым инновационным продуктам, как правило, новинки появляются либо весной или осенью, а вот тенденцией безусловно является натуральностью во всем. Естественный макияж, ухоженные волосы вместо окрашенных, либо окрашивание максимально натуральное, ногтевой сервис без покрытия с сохранением здоровья, вместо наращивания. Гости предпочитают ламинирование, чтобы подчеркнуть естественный объем, бровки с естественным направлением по росту волос и максимально под цвет волос, косметология нацелена на уход, а не на увеличение объемов пропорций лица. При работе с телом, не так важен объём, как здоровая и эластичная кожа. Все больше выбирают косметику на основе натуральных ингредиентов.

– Какие преимущества есть у тех, кто делает процедуры красоты в летнее время?

Что будет со спортсменом если он прекратит тренироваться на 3 месяца? Естественные 3 шага назад. Забота и сохранение красоты и молодости, это такой же труд и дисциплина, только приятный. А в летний период, кожа и волосы в большей степени подвержены повреждениям. Именно поэтому те кто, дисциплинированно следят за состоянием своего тела, лица, волос, сохраняют ее на долгие годы. Знаете есть такая цитата Моники Беллуччи «Быть красивой в 20 лет — естественно, когда вы красивы в 35 или 45 лет — это жизненная позиция». Поэтому делаю всем женщинам иметь принципиальную позицию в этом вопросе и посещать салоны красоты круглый год, чтобы в 35-45-50 лет быть красивой.

– Что вы можете порекомендовать посетителям салонов красоты, как эксперт, чтобы в летний период получить максимальную пользу от услуг? Посещать салоны красоты и прислушиваться к рекомендациям специалистов Подобрать spf защиту с фактором 50 для лица и тела Подготовить кожу с помощью биоревитализации к летнему сезону и в середине лета повторить процедуру Поменять домашний уход для волос на летний период, подчеркну не самостоятельно, только с помощью профессионалов, 1 раз в месяц выполнять профессиональную процедуру по уходу и восстановлению волос. В летний период регулярно выполнять педикюр, именно летом сухость и поврежденность стоп, поэтому стоит максимально подобрать средство для ухода за ножками, которое не будет вызывать скольжения в обуви, такие средства есть, они очень комфортные и помогают защищать стопы от механических повреждений, так как летом все больше мы ходим без защиты с помощью носков. Массаж и спа не имеет сезона, забота о теле и расслабление это неотъемлемый ритуал и при этом ещё и поможет сохранить фигуру в отличной форме.