Топ 5 процедур для подготовки к лету

Весной наша кожа нуждается в особом уходе, уверена пластический хирург Мадина Байрамукова.

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Весна — время авитаминоза, когда наш организм отчаянно нуждается в полезных веществах, которые он по тем или иным причинам недобирает из продуктов питания. К тому же, кожа, волосы, ногти повреждены от перепадов температуры, которые характерны для зимнего периода времени, когда с мороза мы заходим в отапливаемые помещения и наоборот. Соответственно в весенний период мы часто сталкиваемся с тем что кожа и волосы становится тусклыми и безжизненными Плюс усугубляются проблемы, которые присущи тому или иному типу кожи.

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Еще один важный момент в том, что нам нужно подготовить кожу к лету — так как впереди нас ждет солнечная инсоляция (загар) и ультрафиолетовое излучение, за которые кожа нам тоже не скажет «спасибо».

Итак, наши основные задачи после зимнего периода заключаются в том, чтобы:

1. Подпитать кожу, избавить ее от сухости, шелушения и других проблем, которые накопились за зиму.

2. Насытить витаминами и минералами.

3. Подготовить к инсоляции.

Со всеми этими проблемами отлично справляются такие методы как мезотерапия и биоревитализация: они дают восстановление, насыщение и подготовку кожи к летнему сезону. Препараты для мезотерапии и биоревитализации подбираются индивидуально в зависимости от типа кожи и имеющихся проблем.

В переходный период часто наблюдается такая проблема как сухость губ, вызванные обветриванием и авитаминозом. С этими задачами отлично справляются инъекции гиалуроновой кислоты, которые позволяют не столько увеличить губы, сколько подпитать, увлажнить и избавить от обезвоженности и преждевременного старения. Плюс аугментация филлерами на основе гиалуроновой кислоты дает возможность во всеоружии встретить лето и подготовиться к отпускному сезону — придать губам сочность и приятную припухлость.

Солнечный свет часто заставляет нас хмуриться и жмуриться, в связи с чем лето считается периодом повышенной мимической активности. Активность вкупе с факторами фотостарения (солнечной воздействием) провоцируют появление морщин и усугубление состояния кожи в целом. Поэтому перед наступлением лето в обязательном порядке стоит прибегнуть к инъекциям ботулотоксина в качестве профилактики фотостарения.

Для красоты тела, стройности ног, борьбы с отечностью и венозным застоем помимо ручного массажа в преддверии лета стоит прибегать к аппаратным процедурам таким, как LPG-массаж, эндосфера, BodyFX. Они помогут избавиться от отечности, одутловатости, скорректировать участки тела с проявлениями целлюлита и уменьшить объемы, что также немаловажно перед наступлением сезона отпусков.