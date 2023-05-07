Визажист назвал три ошибки в макияже глаз после 50 лет

Люди очень зависимы от своих привычек. Поэтому годами мы покупаем одну и ту же косметику: карандаши одинаковых цветов, тени определенной текстуры и так далее. Но, оказывается, то, что вы успешно использовали в 20, 30 или 40 лет, может легко испортить ваш образ в 50. Визажист Калондия Кейси, специалист по образам для зрелых женщин, по просьбе портала Express назвала самые распространенные ошибки в макияже глаз, которых следует избегать тем, кто разменял шестой десяток.

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Черная подводка

Прежде всего Калондия советует отказаться от карандаша угольно-черного цвета: он старит лицо и привлекает внимание к несовершенствам. Впрочем, для тех, кто не в состоянии расстаться с любимым средством, она готова сделать исключение: визажист предлагает взять водостойкую гелевую подводку и аккуратной тонкой линией подчеркнуть линию роста ресниц. А вот на нижнем веке лучше заменить черный на менее радикальный коричневый — он сделает взгляд выразительнее и при этом мягче.

Тени в форме полумесяца

«Если вы зрелая женщина, худшее, что вы можете сделать, — нанести тени полумесяцем на подвижное веко. Это всегда будет добавлять возраст», — предупреждает визажист.

По ее словам, их лучше растушевывать вверх и наружу, чуть вытягивая к вискам.

Блестящие текстуры в зонах, подверженных образованию морщин

В отличие от многих визажистов, Калондия не предлагает женщинам на следующий же день после 50-летия забыть о любимых мерцающих тенях. А просто советует все, что блестит и переливается, наносить на те участки, где нет морщинок, дабы ненароком не подчеркнуть вместо сияния глаз несовершенства кожи.

«Например, у меня это подвижное веко: на нем я экспериментирую с шиммерами и глиттерами, а на неподвижное наношу уже матовые текстуры».