Визажист назвал три ошибки в макияже глаз после 50 лет: от каких средств и приемов лучше отказаться
Люди очень зависимы от своих привычек. Поэтому годами мы покупаем одну и ту же косметику: карандаши одинаковых цветов, тени определенной текстуры и так далее. Но, оказывается, то, что вы успешно использовали в 20, 30 или 40 лет, может легко испортить ваш образ в 50. Визажист Калондия Кейси, специалист по образам для зрелых женщин, по просьбе портала Express назвала самые распространенные ошибки в макияже глаз, которых следует избегать тем, кто разменял шестой десяток.
Черная подводка
Прежде всего Калондия советует отказаться от карандаша угольно-черного цвета: он старит лицо и привлекает внимание к несовершенствам. Впрочем, для тех, кто не в состоянии расстаться с любимым средством, она готова сделать исключение: визажист предлагает взять водостойкую гелевую подводку и аккуратной тонкой линией подчеркнуть линию роста ресниц. А вот на нижнем веке лучше заменить черный на менее радикальный коричневый — он сделает взгляд выразительнее и при этом мягче.
Тени в форме полумесяца
«Если вы зрелая женщина, худшее, что вы можете сделать, — нанести тени полумесяцем на подвижное веко. Это всегда будет добавлять возраст», — предупреждает визажист.
По ее словам, их лучше растушевывать вверх и наружу, чуть вытягивая к вискам.
Блестящие текстуры в зонах, подверженных образованию морщин
В отличие от многих визажистов, Калондия не предлагает женщинам на следующий же день после 50-летия забыть о любимых мерцающих тенях. А просто советует все, что блестит и переливается, наносить на те участки, где нет морщинок, дабы ненароком не подчеркнуть вместо сияния глаз несовершенства кожи.
«Например, у меня это подвижное веко: на нем я экспериментирую с шиммерами и глиттерами, а на неподвижное наношу уже матовые текстуры».
Важный момент: эксперт настоятельно рекомендует тщательно растушевывать сияющие тени и использовать более светлые оттенки. «В противном случае вы будете выглядеть как клоун», — резюмирует Калондия.