Стилист рассказал россиянкам о трендовых летних стрижках в 2023 году

Стилист по волосам Иванов рассказал россиянкам о трендовых летних стрижках в 2023 году
Самые трендовые женские стрижки летом 2023 года перечислил стилист и основатель салона Sdushoi Иван Иванов.
В первую очередь он выделил вольфкат. Это вид стрижки с короткими слоями в верхней части головы и более длинными в нижней. Такой вариант подойдет как для длинных, так и для средних волос и поможет тем, кто хочет добавить волосам объема.
Также особого внимания заслуживает классическое каре с лесенкой у лица. Оно добавляет прическе объем в затылочной зоне и визуально удлиняет лицо, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».
В тренде также оказалась стрижка маллет — это короткие волосы
посередине головы и длинные пряди сзади. Особенно хороши, по словам эксперта, мягкие варианты этой формы в сочетании с легкой челкой. Кроме того, актуальными этим летом останутся слоистые стрижки. Они помогут скорректировать овал лица за счет формы, которая придается волосам, резюмировал Иванов.