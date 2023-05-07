Стилист рассказал россиянкам о трендовых летних стрижках в 2023 году

Самые трендовые женские стрижки летом 2023 года перечислил стилист и основатель салона Sdushoi Иван Иванов.

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В первую очередь он выделил вольфкат. Это вид стрижки с короткими слоями в верхней части головы и более длинными в нижней. Такой вариант подойдет как для длинных, так и для средних волос и поможет тем, кто хочет добавить волосам объема.

Также особого внимания заслуживает классическое каре с лесенкой у лица. Оно добавляет прическе объем в затылочной зоне и визуально удлиняет лицо, объяснил специалист в беседе с «Газетой.Ru».

В тренде также оказалась стрижка маллет — это короткие волосы