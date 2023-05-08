$76.82-1.7984.91-2.09

Эмили Ратаковски запустила тренд на необычный маникюр: такого вы еще точно не видели

Времена классического френча давно позади. И даже суперпопулярный «глазированный пончик» Хейли Бибер уже, оказывается, прошлый век. Самый свежий тренд ноготочков — это намеренное уродство.

Эмили Ратаковски запустила тренд на необычный маникюр
© Super.ru

Да-да, вы все правильно прочитали: именно так описывают новый стиль журналисты модного издания Hypebae. Они вдохновились фотосессией Эмили Ратаковски для обложки журнала Homme Girls: на провокационных фотографиях тонкие пальцы модели украшают… реалистичные объемные тараканы.

Super.ru

Насекомых на ногтях звезды нарисовала мастер по маникюру Алекс Смит. Причем сделала это так хорошо, что от максимально правдоподобных усиков и ножек вредителя мурашки бегут по коже. Но у этого уникального акцента все же есть один неоспоримый плюс — остаться без внимания с такими ногтями просто невозможно.

Журналисты вспомнили, что недавно еще одна звезда вызвала разговоры своим противоречивым 3D-маникюром: всего пару недель назад Кристина Агилера во время запуска собственной линии лубрикантов удивила поклонников тематическим и очень провокационным нейл-дизайном. Этим летом дерзкие и максимально реалистичные объемные изображения на ногтях обязательно войдут в моду, заключают в Hypebae. А значит теперь дело только за нами: ну что, берем тренд на вооружение?

К счастью, для тех, кто на вопрос выше говорит решительное нет, у нас есть целых семь изысканных и при этом совсем не скучных вариантов маникюра. Да и для любителей оторваться на полную катушку и поразить подписчиков оригинальным нейл-артом тоже имеется кое-что интересное и чуть менее провокационное.

* Запрещен в РФ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий