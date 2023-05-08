Эмили Ратаковски запустила тренд на необычный маникюр

Времена классического френча давно позади. И даже суперпопулярный «глазированный пончик» Хейли Бибер уже, оказывается, прошлый век. Самый свежий тренд ноготочков — это намеренное уродство.

© Super.ru

Да-да, вы все правильно прочитали: именно так описывают новый стиль журналисты модного издания Hypebae. Они вдохновились фотосессией Эмили Ратаковски для обложки журнала Homme Girls: на провокационных фотографиях тонкие пальцы модели украшают… реалистичные объемные тараканы.

Super.ru

Насекомых на ногтях звезды нарисовала мастер по маникюру Алекс Смит. Причем сделала это так хорошо, что от максимально правдоподобных усиков и ножек вредителя мурашки бегут по коже. Но у этого уникального акцента все же есть один неоспоримый плюс — остаться без внимания с такими ногтями просто невозможно.

Журналисты вспомнили, что недавно еще одна звезда вызвала разговоры своим противоречивым 3D-маникюром: всего пару недель назад Кристина Агилера во время запуска собственной линии лубрикантов удивила поклонников тематическим и очень провокационным нейл-дизайном. Этим летом дерзкие и максимально реалистичные объемные изображения на ногтях обязательно войдут в моду, заключают в Hypebae. А значит теперь дело только за нами: ну что, берем тренд на вооружение?

К счастью, для тех, кто на вопрос выше говорит решительное нет, у нас есть целых семь изысканных и при этом совсем не скучных вариантов маникюра. Да и для любителей оторваться на полную катушку и поразить подписчиков оригинальным нейл-артом тоже имеется кое-что интересное и чуть менее провокационное.