53-летняя Дженнифер Лопес показала, как выглядит без макияжа

По части фотошоп-фейлов Дженнифер Лопес, конечно, далековато до семейства Кардашьян, тем не менее поклонники привыкли видеть ее всегда при полном параде. Вчера по случаю майских праздников (или что там они у себя в Майами отмечают?) поп-дива решила поделиться с фолловерами своей бьюти-рутиной и продемонстрировала, как готовит кожу к повседневному макияжу. То есть показала свое лицо полностью без косметики. Подготовка прошла в несколько этапов: певица нанесла сыворотку с эффектом лифтинга, питательный крем с эффектом осветления, бустер для сияния кожи и хайлайтер из собственной линейки уходовых средств.

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Подписчики, которых у Джей Ло солидных 244 миллиона, пришли в восторг и бросились осыпать поп-звезду комплиментами. Правда, многие из фолловеров заподозрили поп-диву в злоупотреблении фильтрами. «Хватит фильтров! Нужно показать свою настоящую кожу! Мы любим тебя, но будь настоящей с нами», — пишет один. «Зачем использовать столько фильтров? Если у вас уставшие от возраста глаза, это делает вас только красивее», — соглашается второй. «Ты забыла упомянуть, что используешь косметику за тысячу долларов и делаешь лазерные пилинги», — скептически замечает третий.