Как выбрать хороший солнцезащитный крем

Чем лучше становится погода за окном, тем сильнее хочется проводить свободное время на открытом воздухе. Однако не стоит забывать, что длительное пребывание под прямыми лучами солнца может привести к проблемам с кожей. Для ее защиты от ультрафиолетового излучения следует использовать средства с SPF-фильтрами. «Лента.ру» поговорила с врачом-дерматологом и выяснила, от чего конкретно может уберечь солнцезащитная косметика, как правильно ее использовать и как еще защитить себя от вредного воздействия солнца.

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Что означают буквы SPF на солнцезащитном креме

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SPF — это фактор защиты от солнца (sun protection factor), который показывает, насколько интенсивно средство помогает от воздействия ультрафиолетовых лучей. Число SPF, которое указывается на упаковке крема, отражает надежность защиты.

Чем светлее кожа человека, тем сильнее она подвержена влиянию ультрафиолетового излучения. Поэтому людям с такой кожей рекомендуется выбирать косметику с высокой степенью защиты — с показателем SPF 50 или 60, а людям с более смуглой кожей может подойти SPF с показателем 15 или 30.

От каких солнечных лучей нужно защищаться

Как рассказала в разговоре с «Лентой.ру» врач-дерматолог и косметолог Полина Староватова, существует два вида излучения, которые влияют на кожу человека, — UVA и UVB. Солнцезащитные кремы помогают от обоих.

В чем разница между UVB и UVA-лучами:

UVA (мягкие) — длинноволновые ультрафиолетовые лучи, активные в любое время года. Они достигают земли в 95 процентах случаев — от них не защищают тучи, стекло или одежда. Эти лучи способны проникать сквозь эпидермис — наружный слой кожи;

UVB (жесткие) — ультрафиолетовое излучение средней длины. Большую его часть задерживают облака, одежда и стекло — земли достигает всего 5 процентов UVB-лучей.

Чем опасно ультрафиолетовое излучение

UVA-лучи — основная причина фотостарения. Лучи провоцируют синтез так называемых свободных радикалов — продуктов окисления, накопление которых в организме приводит к старению. Избыточное воздействие излучения влияет на общее состояние кожи: снижает тургор, усиливает сухость кожи и ускоряет возникновение морщин.

Главный симптом фотостарения — нарушение пигментации

Избыточное воздействие UVB-лучей на кожу, в свою очередь, может привести к появлению аллергии и служит причиной возникновения солнечных ожогов.

Кроме того, по словам косметолога, воздействие солнечных лучей может привести к развитию пигментных пятен, мелазмы и лентиго.

"Угрозы для жизни пигментные пятна не представляют, но многих девушек и женщин они беспокоят с эстетической точки зрения"

Полина Староватова отмечает, что один из самых частых запросов, с которым она сталкивается в своей врачебной практике, — это удаление последствий воздействия ультрафиолета. Нарушение пигментации чаще всего возникает на лице, шее и тыльной поверхности рук.

Помимо визуальных проблем, длительное пребывание на солнце без должной степени защиты может привести и к проблемам физическим: Староватова объясняет, что воздействие ультрафиолета способно спровоцировать развитие онкологических заболеваний, таких как меланома и базалиома.

Каким образом крем защищает от солнечного излучения

В состав солнцезащитного крема могут входить так называемые физические и химические фильтры.

К физическим фильтрам относят диоксид титана и оксид цинка. «Физические фильтры лежат на поверхности кожи и отражают солнечные лучи», — говорит Староватова.

К химическим фильтрам относят такие соединения, как авобензон, мексорил, тиносорб и другие. Они активируются в момент взаимодействия с UV-излучением, поглощают ультрафиолет и «инактивируют» его за счет химической реакции. Такие фильтры более надежны — их трудно смыть водой или стереть при контакте с одеждой.

«Чтобы понимать, какой именно вид фильтров содержит средство, достаточно посмотреть ингредиентный состав продукта», — рассказывает специалист.

Как выбрать подходящий солнцезащитный крем

Полина Староватова отмечает, что в идеале подбирать такие средства пациенту должен дерматолог или косметолог. Рекомендуя солнцезащитную косметику, специалист ориентируется на тип кожи, фототип человека и личные предпочтения пациента в плотности средства.

"Если у пациента жирная пористая кожа, то отдавать предпочтение нужно флюидам с легкой текстурой, возможно, с матирующим эффектом. Если кожа сухая и возрастная — текстура может быть и пожирнее, а сопутствующие ингредиенты в SPF-креме могут быть увлажняющие"

Косметолог добавляет, что если на коже есть выраженная пигментация, то стоит выбирать средства с осветляющими ингредиентами, которые могут дополнительно входить в состав кремов.

"Высокой эффективностью и безопасностью обладают дерматологические аптечные марки"

При этом Староватова не исключает, что у некоторых людей может проявиться индивидуальная непереносимость отдельных ингредиентов. При возникновении подобных проблем следует обратиться за консультацией к специалисту. Но на самом деле, если продукт подобран правильно, то от него не будет высыпаний, раздражения кожи и прочих негативных реакций, считает врач-дерматолог.

Как правильно наносить крем с SPF

1. Важно равномерно распределить солнцезащитный крем по лицу и открытым участкам тела. Специалисты рекомендуют наносить на лицо 1,25 миллилитра средства (это примерно одна четвертая часть чайной ложки).

2. Что касается использования солнцезащитного крема для тела, эксперты советуют брать по чайной ложке на каждую конечность. Такие дозировки носят рекомендательный характер — главное, чтобы крема хватило на все части тела.

3. Наносить средство с SPF следует за 15 минут до выхода на улицу. Этого времени хватит, чтобы активные вещества начали работать и позволили человеку спокойно находиться на солнце.

4. Солнцезащитный крем может смыться при контакте с водой. Если на упаковке средства не указано, что оно водостойкое, его следует обновлять после каждого купания или умывания.

5. В любом случае средство с SPF необходимо использовать повторно каждые два часа — за это время солнцезащитная косметика теряет свои свойства.

Врач-дерматолог Полина Староватова рекомендует применять солнцезащитные средства в период с марта по октябрь

При этом она отмечает, что интенсивность используемых средств должна определяться условиями окружающей среды. Чем больше солнца — тем выше должно быть число SPF.

"Уровень защиты может быть разный: это зависит от того, в городе вы проводите лето или на море. Время года тоже влияет — март это или разгар июля"

Как дополнительно защитить кожу от солнца

Помимо использования солнцезащитного крема, при длительном пребывании на солнце можно дополнительно обезопасить себя подручными способами.

1. Одевайтесь правильно

Для защиты кожи от попадания солнечных лучей косметолог Полина Староватова советует выбирать правильную одежду. По ее словам, лучше всего лучи отражает одежда из натуральных материалов, например, из хлопка и льна.

Помимо этого, можно обратить внимание на специальную одежду с встроенной защитой от ультрафиолета — она подойдет тем, кто не может пользоваться солнцезащитным кремом из-за аллергии или по другим причинам.

2. Носите аксессуары

Врач советует надевать головные уборы с широкими полями, не стоит забывать и про солнцезащитные очки.

При покупке очков необходимо проверить их способность фильтровать ультрафиолетовое излучение

3. Избегайте «активного» солнца

Самое опасное воздействие на кожу солнце оказывает в период с 12 до 15 часов. В это время ультрафиолет особенно активен, и нахождение под прямыми лучами увеличивает риск получения ожогов и развития рака кожи. От загара и длительного пребывания на солнце в этот период лучше отказаться.

4. Увлажняйте кожу