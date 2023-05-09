5 причин, почему привлекательные люди часто бывают одиноки

Может показаться, что привлекательность выводит вашу жизнь на совершенно новый уровень: от поклонников нет отбоя, проще найти работу, очаровав одним своим появлением весь отдел кадров, и никаких проблем с уверенностью в себе. Но на деле все не так радужно.

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Красота отпугивает поклонников

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Мужчинам гораздо проще заговорить с симпатичной «девушкой по соседству», чем со сногсшибательной супермоделью: кажется, что такая им просто не по зубам. Потенциальными поклонниками управляет страх быть отвергнутыми, если они проявят симпатию к «королеве красоты», что больно бьет по самооценке. Аналогичная ситуация с девушками, ситуацию еще отягощает популярное убеждение, что инициативу должен проявить мужчина. Не стоит считать, что парню модельной внешности нужен кто-то посимпатичнее. Внешность — не единственный критерий выбора, так что избавьтесь от предубеждений. Отказать в общении могут не только красивые люди.

Отношениям мешает имидж сердцеедов

Отношения привлекательным людям часто мешают строить стереотипы: считается, что они несерьезны, у них было много партнеров, к тому же их якобы сложно удержать. На деле любому человеку, вне зависимости от внешности, важна уверенность в завтрашнем дне. Эффектные парень или девушка не мечтают о бесконечном количестве сексуальных контактов без обязательств. Наоборот, стереотипы делают их уязвимее.

Все думают, что они заняты

Большинству трудно поверить, что привлекательный человек может быть одинок. Так что парни и девушки часто даже не думают о том, чтобы приблизиться к объекту своей симпатии. У порядочных людей есть принцип не лезть в чужие отношения. Позиция похвальная, но осторожный интерес к семейному статусу женщины или мужчины не разрушит чужой роман. Лучше узнать наверняка, чем гадать. Плюс не придется принимать отказ на свой счет, если ваш избранник несвободен.

Проблемы с доверием

Привлекательные люди беспокоятся, что их могут использовать. Никто не хочет оказаться трофеем на одну ночь, поэтому приходится быть избирательнее, и становится сложнее доверять новым людям. Да и судят о них часто по «обложке», мало интересуясь внутренним миром. Даже дружеские отношения в таком случае могут стать проблемой — если паранойя берет верх и начнет казаться, что никто не способен понять, что у человека внутри.

Их считают снобами