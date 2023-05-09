Девушка много лет делала маникюр с гелем и теперь не может пользоваться руками

Девушка много лет делала маникюр с акрилом и гель-лаком и теперь не может пользоваться руками: фото не для слабонервных
Из-за увлечения акрилом и гель-лаком у британки Лизы Дьюи развилась редкая форма аллергии. Ее пальцы воспалились, а ногти начали отслаиваться. Болезнь проявилась в феврале после того, как Лиза в очередной раз обновила маникюр. Девушке диагностировали бактериальную инфекцию, однако после курса антибиотиков Лиза вновь отправилась в салон маникюра за свежим покрытием — и история повторилась. Ногти начали отслаиваться от ногтевого ложа, а боль была такая, что Лиза едва могла шевелить руками. Из-за воспаления кончиков пальцев Лиза больше не может выполнять повседневные домашние дела: мыть голову дочери, держать ручку, мыть посуду или даже пристегнуть ремень безопасности. К счастью, у Лизы есть заботливый муж, который взял все эти задачи на себя.
Сейчас Лиза проходит очередной курс лечения. Британка не озвучила официальный диагноз, однако она уверена, что это аллергическая реакция на метакрилаты, содержащиеся в акриле и гель-лаке. Эти вещества могут проникать в кожу и провоцировать отслоение ногтей, сыпь и в тяжелых случаях даже отек Квинке. Что самое нехорошее, обладатели такой аллергии в будущем могут не перенести ряд жизненно важных операций, включая замену суставов, потому как метакрилат используется в костном цементе, а также стоматологические процедуры, которые связаны с воздействием тех же химических веществ.
Эту аллергию Британская ассоциация дерматологов считает настоящей эпидемией в своей стране. Исследование, проведенное в 2018 году, показало, что от аллергии как минимум на один тип химических веществ, используемых в маникюре на основе акрила и геля, страдают 2,4% британцев. В России подобных исследований не проводилось.