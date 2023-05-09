Девушка много лет делала маникюр с гелем и теперь не может пользоваться руками

Из-за увлечения акрилом и гель-лаком у британки Лизы Дьюи развилась редкая форма аллергии. Ее пальцы воспалились, а ногти начали отслаиваться. Болезнь проявилась в феврале после того, как Лиза в очередной раз обновила маникюр. Девушке диагностировали бактериальную инфекцию, однако после курса антибиотиков Лиза вновь отправилась в салон маникюра за свежим покрытием — и история повторилась. Ногти начали отслаиваться от ногтевого ложа, а боль была такая, что Лиза едва могла шевелить руками. Из-за воспаления кончиков пальцев Лиза больше не может выполнять повседневные домашние дела: мыть голову дочери, держать ручку, мыть посуду или даже пристегнуть ремень безопасности. К счастью, у Лизы есть заботливый муж, который взял все эти задачи на себя.

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Сейчас Лиза проходит очередной курс лечения. Британка не озвучила официальный диагноз, однако она уверена, что это аллергическая реакция на метакрилаты, содержащиеся в акриле и гель-лаке. Эти вещества могут проникать в кожу и провоцировать отслоение ногтей, сыпь и в тяжелых случаях даже отек Квинке. Что самое нехорошее, обладатели такой аллергии в будущем могут не перенести ряд жизненно важных операций, включая замену суставов, потому как метакрилат используется в костном цементе, а также стоматологические процедуры, которые связаны с воздействием тех же химических веществ.