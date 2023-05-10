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В Сети обсуждают «самую красивую девушку на свете», которой не существует

Недавно на горизонте появилась новая инстаграм-звезда. Многим она кажется абсолютным идеалом: блондинка с пухлыми губами, всегда с роскошной укладкой, ровным загаром и в луках в стиле «old money».

В Сети обсуждают девушку, которой не существует
© Super.ru

Но на самом деле красотка способна разбить сердце каждому, кто уже успел влюбиться в нее. И нет, дело не в плохом характере. Просто этой неземной красоты на самом деле не существует.

Ее создал с помощью нейросети Midjourney художник под ником feli.art, который всего за месяц набрал 115 тысяч фолловеров.

Super.ru

Подписчики восхищаются внешностью виртуальной девушки и сравнивают ее с известными актрисами: Дениз Ричардс и Брук Шилдс, а также моделями: Натальей Водяновой, Эльзой Хокс и Стеллой Максвелл.

Но если те хотя бы время от времени да показывают честные селфи без макияжа, то тут уже без вариантов — разглядывая такую недостижимую красоту, самооценка рискует упасть ниже плинтуса. Так что любуемся, конечно, но с осторожностью!

* Запрещен в РФ.

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