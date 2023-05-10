Как правильно определить форму глаз

В мире не существует двух одинаковых пар глаз.

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Однако любую их форму можно отнести к конкретному типу, ориентируясь на визуальные особенности, — это помогает грамотно акцентировать внимание на глазах при нанесении макияжа и выборе аксессуаров.

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«Лента.ру» рассказывает, как определить форму глаз самостоятельно и с помощью чего можно сделать взгляд более выразительным.

Как определяют форму глаз

Художница по гриму в телевизионных проектах и визажистка Ксения Костина в беседе с «Лентой.ру» рассказывает, что форма глаз может незначительно отличаться у каждого человека.

Форма глаз — это очень индивидуально, — Ксения Костина, художница по гриму.

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Однако, по словам Костиной, среди всего многообразия можно выявить несколько основных: круглую, миндалевидную и щелевидную формы. При этом существует большое количество подвидов, которые зависят не только от разреза глаз, но и от глубины их посадки. Визажисты также обращают внимание на расстояние между глазами и их уголки.

Какие бывают формы глаз

1. По очертаниям

Круглые

Круглыми называют широко распахнутые яблочковидные глаза, внешний и внутренний угол которых расположены на одном уровне. Отличительная особенность этой формы заключается в том, что белки, окружающие радужную оболочку глаза сверху и снизу, остаются видны. Круглая форма — одна из самых распространенных.

Миндалевидные

Внешний и внутренний уголки глаз этой формы также расположены на одном уровне, однако, в отличие от круглых глаз, белки над и под радужкой не заметны при расслабленном взгляде. Как понятно из названия, по очертаниям такие глаза напоминают миндаль.

Ксения Костина рассказывает, что среди визажистов эта форма считается идеальной — на такие глаза очень удобно наносить макияж

Щелевидные

Щелевидные глаза — самые узкие, у этой формы расстояние между верхним и нижним веком минимально, при этом в расслабленном состоянии веки заметно закрывают радужную оболочку. Такая форма глаза характерна для представителей восточных национальностей, поэтому иногда ее называют азиатской.

2. По наличию складки на верхнем веке

Монолидные

Определяющая особенность такой формы глаз — отсутствие выраженной складки в месте, где подвижное веко встречается с кожей под бровями.

Немонолидные

К немонолидным можно отнести все остальные формы глаз, у которых на подвижном веке есть складка.

3. По расположению уголков глаз

С ниспадающими уголками

При такой форме глаза уголки, которые расположены ближе к носу, находятся выше внешних уголков. «Если сильно опущенный уголок, если падающая линия идет от центра глаза до внешнего угла, то это "падающий" глаз», — объясняет Ксения Костина.

С поднятыми уголками

Форма глаз, противоположная падающей. В этом случае центральные уголки будут ниже, чем внешние.

4. По глубине посадки

Глубокие

При такой посадке глазные яблоки расположены как будто в глубине лица, а сверху сильно прикрыты надбровными дугами. У людей с глубоко посаженными глазами слабо заметно подвижное веко.

Выпуклые

Выпуклые глаза сильно выдаются вперед, за счет чего кажутся особенно объемными.

Как определить форму глаз самостоятельно

В домашних условиях определить форму глаз можно с помощью зеркала или фронтальной камеры телефона.

1. Для начала нужно соотнести общую визуальную форму глаза с одной из категорий: круглой, миндалевидной или узкой. Для этого необходимо расслабить глаз, направить взгляд строго вперед и посмотреть, прикрывает ли веко радужку.

При определении формы не следует сильно напрягать глаза и специально широко их распахивать

Lenta.ru

2. Затем стоит обратить внимание на то, насколько широко посажены глаза. Визажистка Ксения Костина рассказывает, что в линию глаз должно визуально помещаться четыре длины от внутреннего до внешнего уголка. «То есть два глаза, между ними длина еще одного глаза и по бокам по полглаза», — поясняет художница по гриму. Специалистка также раскрывает способ, с помощью которого можно определить тип расположения глаз.

Мы визуально делим линию глаз и смотрим: прикладываем пальцы от внутреннего до внешнего уголка глаза и получаем определенную длину. Потом эту длину прикладываем по центру, между левым и правым глазами. Если в этот отрезок помещается длина целого глаза, то это канонически идеальная посадка, — Ксения Костина, художница по гриму.

У человека с близко посаженными глазами это расстояние будет меньше, а с широко посаженными, наоборот, больше.

3. Далее следует мысленно провести линию между внутренними и внешними уголками глаз и посмотреть, куда она направлена — вверх или вниз. Это поможет понять, относятся ли глаза к опущенному или приподнятому типу.

Если возникают сложности с проведением воображаемой линии, можно воспользоваться любым прямым тонким предметом. Для таких целей подойдет, например, карандаш

Удобнее всего выполнить этот пункт, сделав фотографию глаз на телефон и приложив прямой предмет к экрану.

4. После этого нужно оценить размер глаз, соотнеся их с остальными чертами лица. Если глаза большие, то они будут существенно превышать размеры рта и носа.

Как подчеркнуть глаза с помощью макияжа

Визажист Ксения Костина рассказывает, что при нанесении макияжа специалисты стараются адаптировать форму глаза под миндалевидную.

Если глаз выпуклый, то его нужно немного сузить, придать вытянутую форму. Но ни в коем случае не подчеркнуть округлость, потому что это сделает глаз еще более выпученным, — Ксения Костина, художница по гриму.

По словам Костиной, в любом макияже всегда существует множество индивидуальных нюансов. Например, для щелевидной формы глаз она советует макияж с эффектом фальшивого века, который будет визуально расширять взгляд. А самым подходящим способом скорректировать размер глаз художница по гриму называет «смоки айс».

Чтобы визуально уменьшить расстояние между широко посаженными глазами, стоит рисовать стрелки, доходящие до внутренних уголков глаз. В то же время девушкам с близко посаженными глазами это место стоит, наоборот, максимально высветлить.

Lenta.ru

При нанесении теней на глаз с нависшим веком рекомендуется избегать перламутровых и блестящих косметических средств — они могут дополнительно акцентировать внимание на складке над глазом.

При этом Ксения Костина подчеркивает, что грамотный макияж глаз должен сочетаться с остальным мейкапом. «Мы не можем сделать макияж глаз, а остальное лицо не рассматривать», — говорит она.

Что еще поможет визуально скорректировать форму глаза

Кроме макияжа, на восприятие формы глаз влияют ресницы, отмечает Ксения Костина. «За счет ресниц также можно подчеркнуть форму глаза и изменить ее: вытянуть или подкруглить», — рассказывает она. Брови тоже считаются одним из ключевых элементов, которые делают взгляд более эффектным.

Безусловно, брови решают все — брови «делают нам лицо». По факту, если у нас хорошие красивые брови, это уже половина макияжа, — Ксения Костина, художница по гриму.

Стоит обратить внимание на то, что неудачно подобранная форма бровей может испортить внешний вид. Мастер-бровист Вера Яковлева рассказывает, что прямые брови не следует делать людям с щелевидными глазами — они могут дополнительно сузить взгляд. Дугообразные брови, наоборот, визуально увеличивают глаза и делают взгляд более распахнутым. Густые брови, в свою очередь, не подойдут людям с мелкими чертами лица, поскольку будут нарушать размерный баланс, считает Яковлева.

Какой макияж удлиняет и расширяет глаза

По словам визажистки Ксении Костиной, прокрашенные ресницы позволяют удлинить глаз и сделать его визуально больше, также с этой задачей помогает справиться макияж с растушевкой у внешнего уголка глаза. Для создания дополнительного эффекта и глубины взгляда необходима тушевка и под глазами. В таком случае художница по гриму не советует использовать темные тона — оттенок должен быть чуть темнее цвета кожи.

Консилером и тоном мы убираем все тени, полутени. Соответственно, глаз кажется узким. И для того чтобы вернуть нам все округлые формы и впадины, мы должны сделать такую полулегкую тень вокруг глаза. Тем самым мы вернем глазу объем, и глаз будет более выразительным, — Ксения Костина, художница по гриму.