Как привести себя в порядок за два дня

Этого времени хватит на преображение.

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Если до важного мероприятия всего пару дней, а вы недовольны внешним видом, предлагаем прибегнуть к несложному пошаговому плану.

Видео дня

В день праздника вы с удовольствием взглянете в зеркало и заметите, как похорошели.

Отдохните

Этот пункт может казаться банальным, но именно он самый важный. Постоянный стресс, недостаток сна и загруженность приводят к печальным изменениям внешности: серой коже, темным кругам под глазами. Поэтому за два дня до важного события отведите время на качественный отдых.

Во-первых, ложитесь спать раньше, чем обычно хотя бы на час или два. Перед сном примите ванну, прогуляйтесь, сделайте самомассаж и выпейте чашку травяного чая. Утро тоже должны быть спокойным и медленным: уделите время себе, выпейте в тишине кофе, сделайте маску для лица. Два дня отдыха сотрут следы усталости, сделают кожу плотнее, а круги под глазами менее заметными.

Питьевой режим

Иногда, чтобы избавиться от пары сантиметров в талии или пары лишних килограммов, достаточно наладить питьевой режим и устранить отеки. В течение двух дней до мероприятия пейте чистую воду из расчета 30 мл на 1 кг веса. Можете добавлять в жидкость лимон или мяту, чтобы пить было приятнее. Сделайте эффект еще заметнее, отказавшись от продуктов, задерживающих воду: соленого, копченостей, сладкого, не злоупотребляйте кофе и газированными напитками. Включите в рацион больше клетчатки — овощей и фруктов, они эффективно очистят ЖКТ и сделают живот более плоским. А значит, и праздничный наряд будет смотреться лучше.

Позаботьтесь о коже

Чтобы сиять на важном празднике, уделите внимание коже лица и тела. Начнем с первого. В первый день сделайте легкий пилинг: можно использовать специальные пэды, энзимную пудру или мягкий кислотный пилинг. Избавившись от омертвевших клеток, вы сделаете ваш уход более эффективным.

Утром используйте патчи или гидрогелевые маски, они снимут отек, а вечером воспользуйтесь увлажняющей маской с витамином С. Эти средства сделают кожу сияющей, напитанной, гладкой. Отличный способ достичь wow-эффекта — воспользоваться ночной маской, нанесите ее перед днем мероприятия, утром вы обнаружите, что лицо стало свежим и напитанным, макияж ляжет гораздо ровнее.

Уделите внимание волосам