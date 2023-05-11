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Как предотвратить появление морщин с помощью пластыря

Блогер Мелани Сэндфорд раскрыла простой способ предотвратить появление морщин с помощью подручного средства. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Как предотвратить появление морщин с помощью пластыря
© Lenta.ru

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом melaniesandford18 предстала без косметических средств на лице, демонстрируя неглубокие мимические морщины. Затем она взяла медицинский пластырь, отделила часть материала и наклеила в область лба, под глаза и около носа.

«Лейкопластырь работает как патчи от дефектов на коже, но стоит в десятки раз дешевле. Я использую их перед сном», — пояснила Сэндфорд.

Ролик стал вирусным, набрал 1,7 миллиона просмотров. Подписчики оценили рекомендацию женщины в комментариях под постом. «Я уже купила эту штуку!», «Спасибо за совет! Как же трудно быть девочкой», «Если все узнают о таком лайфхаке, то лейкопластырь будет в дефиците», — написали они.

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