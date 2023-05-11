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В Сети восхитились внешностью 51-летней женщины в откровенном наряде

Блогер Джаня Баррос примерила на камеру откровенный наряд и восхитила подписчиков в сети своей внешностью. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

В Сети восхитились внешностью 51-летней женщины
© Lenta.ru

Сначала на размещенных кадрах 51-летняя инфлюэнсерша с никнеймом janyarn предстала перед зрителями в бежевом спортивном костюме, состоящем из свободных штанов и толстовки.

«В среднем возрасте тоже можно чувствовать себя прекрасно! Гордитесь этим», — подписала она видео.

Lenta.ru

Затем юзерша продемонстрировала фигуру в черном облегающем платье черного цвета на широких бретелях. При этом наряд, обшитый стразами, был с глубоким сетчатым вырезом во все тело. Свой образ женщина дополнила красной помадой и укладкой на коротких волосах. «Так выглядят в 51», — заключила Баррос.

Подписчики оценили внешний вид героини публикации в комментариях под постом. «Выглядите просто потрясающе», «У меня отвисла челюсть от вашего образа», «К такому я точно не был готов!» — высказались они.

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