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Инструкция: как самостоятельно снять гель-лак

Если у вас нет времени и возможности сходить на маникюр в салон, процедуру придется провести в домашних условиях. Гель-лак нужно обязательно снимать, иначе он может испортить ногти и сделает их ломкими.

Инструкция: как самостоятельно снять гель-лак
© Рамблер

Чтобы ногти выглядели ухоженными и здоровыми, гель-лак нужно снять правильно. Для этого нужно использовать трехступенчатую процедуру. Для нее потребуется пилочка, ватные диски, фольга, жидкость для снятия лака и палочка из апельсинового дерева для кутикулы.

О том, как самостоятельно снять гель-лак дома, — в материале “Рамблера”.

Первый этап: спиливание верхнего слоя лака

Гель-лак может состоять из трех и более слоев. Первым наносят базу, потом цветной лак (этих слоев может быть несколько) и топ. В некоторых случаях мастера делают выравнивание. Чтобы лак быстро поддался для снятия, нужно сначала спилить верхний слой. Проверить, спилили ли вы достаточно можно так: протрите ноготь ватным диском с ацетоном. Если цвет был глянцевым и стал матовым, значит, вам удалось снять верхний слой лака.

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Второй этап: замачивание

Разрежьте ватный диск пополам и смочите его жидкостью для снятия лака. После этого оберните ноготь фольгой и держите так 10-15 минут. Лак начнет отходить. Если этого не произошло, можно подпилить ногти еще раз, а потом снова их замочить.

Третий этап: снятие лака

Возьмите палочку из апельсинового дерева и аккуратно подденьте отошедший слой лака. Он будет сниматься пленкой и легко поддаваться. Если приходится отрывать его, то лучше заново замочить в ацетоне, иначе есть риск повредить ногтевую пластину. В таком случае вам придется ждать полгода, чтобы ногти снова отросли.

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