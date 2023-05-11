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Каре, вольфкат и маллет: 5 трендовых стрижек на лето

Что носить на голове в этом сезоне — рассказываем в материале.

Каре, вольфкат и маллет: 5 трендовых стрижек на лето
© WomanHit.ru

Самыми стильными стрижками этого лета стали каре с лесенкой, маллет, вольфкат и структурные длянные пряди, а также пряди слоями. Об этом рассказал стилист Иван Иванов в беседе с «Газетой.Ru».

Вольфкатом называют стрижку с короткими слоями в верхней части головы и более длинными в нижней. Специалист отметил, что этот вариант подойдет для длинных или средних волос и поможет визуально добавить объема волосам. Девушкам с кудрями и волнистыми волосами стрижка поможет подчеркнуть текстуру прядей.

Слоистые прически подойдут тем, кто хочет скорректировать овал лица.

«Кудрявые волосы выглядят более аккуратными, а тонким волосам слои придают объем. Подобрать многослойную стрижку получится под любой тип лица и длину волос — от ретро-каскада до французского боба — однозначный тренд на этот сезон», — заявил Иванов.

Каре с лесенкой у лица добавит волосам объем в районе затылка и визуально удлинит лицо благодаря лесенке.

А текстурные длинные стрижки — лесенка, лисий хвост, градуировка — будут отлично сочетаться с любым стилем.

Снова в тренде маллет — короткие пряди сверху и длинные сзади.

«В тренде мягкие варианты этой формы в сочетании с легкой челкой. Если вы хотите создать уникальный образ, то точно стоит рассмотреть маллет и поэкспериментировать с ним», — заключил эксперт.

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