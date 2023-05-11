Врач указала на внешние признаки накаченных губ

Пластический хирург и косметолог Надежда Петраш раскрыла россиянам внешние признаки накаченных губ. Соответствующий комментарий публикует «Газета.Ru».

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В первую очередь специалист посоветовала обратить внимание на отсутствие естественных складок на поверхности кожи упомянутой части лица, которые кажутся прозрачными.

«Второй момент — это наличие выраженного валика в области красной каймы губ, контур которых более подчеркнутый. При увеличении губ валик по размерам может быть более 1 миллиметра. Также при переходе кожной части в слизистую становятся заметными белые шарики — это выходные протоки желез, так как во время инъекций губы выворачиваются на наружу», — пояснила Петраш.

Помимо этого, эксперт отметила линию Риккетса, которая представляет собой прямую, соединяющую подбородок и кончик носа. «В идеале линия Риккетса должна проходить в четырех миллиметрах от верхней губы и в двух — от нижней. При увеличении губ с помощью филлеров на основе гиалуроновой кислоты эти пропорции не соблюдаются, так как губы сильно выдаются вперед», — рассказала врач.

В заключение медик добавила, что при чрезмерной коррекции гель может перейти на кожную часть, вследствие чего становятся заметны «гиалуроновые усы».