$75.88-0.8182.89-1.26

Косметолог Бондарева дала советы, как подобрать крем с SPF-защитой

Косметолог Яна Бондарева рассказала, как защитить кожный покров от разрушительного воздействия ультрафиолета. По словам эксперта, чтобы правильно выбрать крем с SPF-защитой, для начала необходимо определиться с фототипом кожи.

Косметолог дала советы, как подобрать крем с SPF-защитой
© Вечерняя Москва

Как отметила специалист, брюнеты со смуглым оттенком кожи лучше защищены от ультрафиолетового излучения. Таким людям пойдет крем с SPF 15–30.

Чаще всего обгорают на солнце блондины и рыжие. Им Бондарева рекомендует применять средства с высокой степенью защиты — SPF 40 и 50.

Кроме того, не менее важно выбрать подходящую для кожи консистенцию — молочко, спрей, масло, крем или флюид, передает издание «Невские новости».

В свою очередь косметолог Олеся Панченко рассказала, как ухаживать за кожей лица во время перелета. Она отметила, что не стоит летать с макияжем. Важно заранее хорошо очистить, а затем увлажнить кожу с помощью маски, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьИмпортозамещениеКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий