Косметолог дала советы, как подобрать крем с SPF-защитой

Косметолог Яна Бондарева рассказала, как защитить кожный покров от разрушительного воздействия ультрафиолета. По словам эксперта, чтобы правильно выбрать крем с SPF-защитой, для начала необходимо определиться с фототипом кожи.

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Как отметила специалист, брюнеты со смуглым оттенком кожи лучше защищены от ультрафиолетового излучения. Таким людям пойдет крем с SPF 15–30.

Чаще всего обгорают на солнце блондины и рыжие. Им Бондарева рекомендует применять средства с высокой степенью защиты — SPF 40 и 50.

Кроме того, не менее важно выбрать подходящую для кожи консистенцию — молочко, спрей, масло, крем или флюид, передает издание «Невские новости».