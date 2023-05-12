Врач предупредила о наиболее опасном осложнении от уколов красоты

Одним из наиболее опасных последствий омолаживающих уколов является слепота вследствие сосудистой окклюзии, предупредила дерматолог-косметолог Денис Серрано. На ее пост в социальной сети TikTok обратило внимание издание The Sun.

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По словам специалистки, при окклюзии кровь не может свободно проходить по вене или артерии к сосудам, в результате этого возникают серьезные проблемы со здоровьем. Если повреждено кровоснабжение глаз, то, по словам Серрано, человек может лишиться зрения. Она добавила, что в косметологии подобные осложнения возникают, если филлер попадает в артерию и закупоривает ее.

Дерматолог также отметила, что риск повышается, когда филлер вводится в центральную часть лица — в зону между бровями, лоб, нос и область вокруг рта. При этом во время уколов красоты в носослезную борозду такого риска нет, подчеркнула Серрано.