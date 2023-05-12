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Как правильно выбрать солнцезащитные очки

Как сообщает Центральная Служба Новостей, россияне часто выбирают в виде аксессуара на лето солнцезащитные очки. Однако многие сталкиваются с рядом проблем при выборе украшения. Именно по этому эксперты подготовили несколько советов, которые помогут выбрать хорошие солнцезащитные очки.

Как правильно выбрать солнцезащитные очки
© Unsplash

Главным признаком для выбора качественного аксессуара является его реальная защита здоровья глаз.

Важно отметить, что очки не просто дополняют образ, а действительно необходимы каждому в солнечные дни.

При их выборе нужно обращать внимание на то, что дешевый аксессуар не только ни защитит вас от солнечных лучей, но и может навредить глазам. Поэтому стоит выбирать очки из среднего ценового сегмента.

Также при выборе солнцезащитных очков нужно обращать внимание на следующие факторы: лучшие модели имеют защиту ультрафиолета, комфортнее всего для глаз очки с серыми линзами, а также следуете подбирать очки по форме лица.

Напомним, что очки стоит носить каждому, чтобы защитить глаза от солнечных лучей.

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