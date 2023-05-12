3 бьюти-средства, о которых не стоит забывать летом

Солнце – верный спутник лета. А избыток ультрафиолетового излучения может неблагоприятно сказываться на состоянии кожи лица. "Рамблер" расскажет, какие средства не будет лишним использовать в самый жаркий сезон года.

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SPF-защита

Ультрафиолетовые лучи оказывают негативное влияние на кожу человека. Они запускают процесс разрушения коллагена и эластина. Первый отвечает за молодость, упругость и увлажненность кожи, а второй – за прочность и быстрое восстановление поврежденных клеток.

Чрезмерное солнечное излучение может спровоцировать аллергическую реакцию или развитие раковых клеток. Для того, чтобы обезопасить себя от подобных последствий, дерматологи рекомендуют использовать SPF-средства или средства, содержащие фактор защиты от солнца. Например, это может быть дневной крем, который вы ежедневно наносите перед выходом из дома.

Мист

Подобные спреи – отличная возможность увлажнить кожу "на ходу". Как правило, они имеют легкую формулу, в основе которой термальная или растительная вода (например, виноградная). Для большей пользы в состав мистов нередко добавляют различные эфирные масла, витамины и микроэлементы, которые приносят коже лица дополнительную пользу. В особенно жаркие дни спрей можно держать в холодильнике – подобный способ его применения точно поможет взбодриться.

Увлажняющие маски