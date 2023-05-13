Пластический хирург рассказала о самых популярных процедурах

В преддверии пляжного сезона многие пытаются привести в порядок фигуру. Кто-то начинает с большим усердием посещать тренировки в фитнес-клубах, другие садятся на жесткую диету. Однако если говорить о тотальном преображении, можно подумать и о пластических операциях.

© Вести Подмосковья

О видах пластических операций, позволяющих добиться кардинальных изменений, и времени, необходимого для восстановления после из проведения, Общественной службе новостей рассказала пластический хирург Айна Таштамирова.

Видео дня

Итак, первой специалист назвала пластику груди. Потерявшую объем и форму, а также маленькую от природы грудь приведет в порядок операция по увеличению и подтяжке груди. При помощи имплантов можно не только придать груди желаемую форму или объем, но и устранить асимметрию молочных желез. Обвисшую грудь, которая при этом сохранила достаточный объем, можно исправить путем операции подтяжки груди. Полное восстановление после операции займет до 6 месяцев, а через 4-6 недель можно вернуться к занятию спортом и плаванию, указывает специалист.

Еще одной операцией, к которой часто прибегают, чтобы «отточить» фигуру, пластический хирург назвала липосакцию. Благодаря вмешательству можно удалить самые стойкие жировые отложения, годами не поддающиеся самым усиленным спортивным тренировкам. Жир убирают с области живота, бедер, ягодиц, спины, рук и даже подбородка, а с помощью специальных тонких канюль лишнюю жировую ткань из самых деликатных областей, благодаря чему фигура приобретает красивую скульптурность.

Однако процедура – это вовсе не альтернатива похудению: липосакция показана только тем, кто уже достиг своего оптимального веса, подчеркивает Таштамирова. Восстановление после липосакции займет около месяца. За это время у фигуры появятся новые очертания и можно будет вернуться к привычному образу жизни. Здоровый образ жизни и физическая активность помогают сохранить результаты липосакции на долгие годы, отмечает пластический хирург.

Многие прибегают к локационной пластике – подтяжке живота. Абдоминопластика устраняет такой неприятный недостаток фигуры, как жировой фартук. Во время вмешательства специалисты удаляют лишние ткани в средней и нижней части живота, что позволяет подтянуть мышцы брюшной полости, сформировав красивый плоский живот. Абдоминопластику делают также, чтобы избавиться от растяжек или скорректировать положение пупка.

Если нет противопоказаний, для более эффектного результата после проведения абдоминопластики можно провести процедуру липосакции. Реабилитация займет от 2 до 6 месяцев в зависимости от объема хирургического вмешательства. По прошествии примерно 6-8 недель можно постепенно возвращаться к привычному образу жизни.