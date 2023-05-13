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Процедуры, избавляющие от гиперпигментации

Избавиться от любого вида гиперпигментации можно с помощью пилингов, инъекционных процедур или аппаратных методик. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматовенеролог, косметолог, миколог Ольга Балабан.

Процедуры, избавляющие от гиперпигментации
© Сетевое издание m24.ru

Потемнение отдельных участков кожи происходит из-за отложения пигмента меланина в клетках эпидермиса, пояснила она. Чаще всего это происходит из-за гормональных нарушений, генетической предрасположенности и болезни печени.

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Также среди причин – кожные заболевания, ультрафиолетовое излучение или травмы, перечислила врач.

Пилинги помогают отшелушить верхний роговой слой: вместе со старыми клетками удаляются излишки меланина и пигментация уходит, пояснила косметолог. Однако делать их можно не всем: противопоказаны они при индивидуальной непереносимости входящих в их состав компонентов, а также при выраженном куперозе, предрасположенности к образованию келоидных рубцов и кожных заболеваниях в стадии обострения.

Эффективна и фототерапия (IPL), когда на пигментированный участок воздействуют интенсивным импульсным светом. Пятно его поглощает, темнеет, а потом полностью исчезает, пояснила косметолог.

Еще одна эффективная аппаратная методика – DOT-фракционный лазер с активной средой на углекислом газе.

"Во время процедуры световой поток поглощается не только средним слоем эпидермиса, но и верхним. За счет этого лазер хорошо справляется с гиперпигментацией. Достаточно бывает одной-трех процедур", – отметила Балабан.

Но у лечения лазером тоже есть противопоказания. Среди них – болезни соединительной ткани, сахарный диабет и загар менее чем за две недели до процедуры, напомнила специалист. Обновить верхний слой эпидермиса и удалить излишки меланина помогают инъекции плазмы, обогащенной тромбоцитами, собственной крови пациента.

Противопоказанием к таким инъекциям являются аутоиммунные заболевания. Кроме этого, все перечисленные методы борьбы с пигментацией нельзя проводить во время беременности и лактации, а также при острых инфекционных и при онкологических заболеваниях, напомнила врач.

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