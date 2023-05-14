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Специалист развеяла популярные мифы о целлюлите

Популярные мифы о целлюлите развеяла в беседе с «Мослентой» эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель. Она заявила, что неровности на коже могут появиться независимо от возраста и веса, национальности и пола. С такими проблемами сталкиваются и молодые, и худые.

Специалист развеяла популярные мифы о целлюлите
© Мослента

Специалист отметила, что избавиться от так называемой апельсиновой корки только при помощи спорта невозможно. По ее словам, помимо внедрения в режим дня физической активности, направленной на укрепление мышц, важно изменить рацион питания, компенсировать дефицит витаминов и минералов, запустить процессы детоксикации в организме, наладить качественный сон и привести в равновесие психику.

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