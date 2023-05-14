Специалист развеяла популярные мифы о целлюлите

Популярные мифы о целлюлите развеяла в беседе с «Мослентой» эксперт в сфере биохакинга Юлия Энхель. Она заявила, что неровности на коже могут появиться независимо от возраста и веса, национальности и пола. С такими проблемами сталкиваются и молодые, и худые.