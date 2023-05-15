Девять лучших ежедневных привычек для тонкой талии после 50

Для того чтобы оставаться стройным даже после 50 лет, нужно просто изо дня в день следовать определённым здоровым привычкам. И вот девять из них.

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Пить достаточно воды. Благодаря этому ваш обмен веществ в течение дня будет поддерживаться на оптимальном уровне. В идеале ваша моча должна стать светло-жёлтого цвета.

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Спать как минимум 7 часов каждую ночь. Научные исследования демонстрируют, что плохой сон связан с увеличением талии и со многими другими проблемами со здоровьем. В том числе с депрессией, ожирением, болезнями почек, болезнями сердца, диабетом, повышенным кровяным давлением, инсультом.

Медитировать. Исследования показывают, что существует прямая связь между жиром на животе и высоким уровнем стресса. Медитация считается проверенным методом снятия стресса.

Употреблять цельные продукты. Ключом к стройной талии считаются фрукты, овощи, нежирное мясо, цельнозерновые продукты, орехи. Ешьте такую пищу не менее 80% времени. Также попробуйте есть разноцветные овощи.

Есть белок. Если вы хотите сбросить вес, то очень помогают в этом богатые белком продукты. Они сжигают больше калорий, чем жиры и углеводы, а ещё дольше сохраняют чувство сытости. Кроме того, при сжигании жира достаточное количество белка предотвращает потерю мышечной массы. Для похудения съедайте около 1 г белка на каждые 0,5 кг веса тела.

Готовить сытные блюда дома. Вы сможете выбрать правильные ингредиенты для поддержания здорового и подтянутого тела.

Спорт. Будьте физические активны каждый день. Попробуйте упражнения с собственным весом, прыжки со скакалкой, плавание, походы, танцы, садоводство и пр. Регулярные занятия спортом сжигают жир и повышают физическую выносливость. Каждую неделю нужно выделять два дня для силовых упражнений и 150 минут для умеренно интенсивной физической активности.

Прогулки. Научные исследования показывают, что ходьба снижает смертность среди пожилых, уменьшает уровень жировых отложений в области талии. Также это отличный способ снять стресс и улучшить пищеварение. Гуляйте ежедневно как минимум 10-15 минут.

Избегать вредной пищи и напитков. Время от времени есть и пить такое можно, но точно не часто.