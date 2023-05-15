Модель зрелого возраста раскрыла способы выглядеть стильно с сединой

В первую очередь собеседница издания отметила, что ее локоны стали значительно крепче после отказа от окрашивания. Помимо этого, женщина также уточнила, что важно подбирать подходящие по типу волос средства для ухода и укладки. Кроме того, Недер посоветовала обратиться к профессиональному парикмахеру, который поможет определиться со стрижкой.