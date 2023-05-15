Уход за волосами летом: важные правила

Сухой летний воздух и избыток ультрафиолетового излучения могут негативно сказаться на состоянии волос. "Рамблер" расскажет, как обеспечить должный уход локонам в самый жаркий сезон года.

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Подравниваем кончики

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Подготовку к лету можно начать с избавления от секущихся кончиков. Стрижка позволит освежить прическу и сохранить здоровый вид волос. А для поддержания эффекта парикмахеры советуют подравнивать пряди на регулярной основе в течение всего сезона – например, раз в 3-4 недели. Рекомендация объясняется тем, что летом волосы пересушиваются и повреждаются сильнее, чем обычно.

С чистой головой

Жара и стойкое желание освежиться может сподвигнуть вас к ежедневному мытью волос, но делать этого не стоит. Достаточно очищать локоны с помощью шампуня 2-3 раза в неделю. При этом не нанесет вреда ополаскивание волос водой без применения каких-либо дополнительных средств. Некоторые специалисты также советуют переходить летом на шампуни и кондиционеры со сниженным уровнем pH. Предполагается, что они улучшают состояние прядей, делают их более мягкими, объемными и блестящими.

Незаменимые SPF-средства

Вне зависимости от фактического времени нахождения под палящим солнцем, не будет лишним дополнить летний уход за волосами SPF-средствами. Это может быть эликсир, маска, спрей или сыворотка – благо, есть из чего выбирать. Такие помощники защитят ваши локоны от ультрафиолетового излучения и позволят предотвратить их выгорание.

Просто добавь воды

Увлажнение – один из залогов успеха. Во избежание сухости и ломкости прядей можно использовать увлажняющие шампуни, бальзамы, масла. Если нет желания кардинально менять уход за волосами и переходить на новую линейку средств, оптимальным вариантом будут маски. Ну и, конечно, волосы рекомендуется питать не только снаружи, но и изнутри – для этого достаточно соблюдать питьевой режим.

Нужно подкрепиться

Летний рацион дополняется сезонными фруктами и овощами, которые насыщают наш организм витаминами. Но их много не бывает, поэтому и пряди можно подкормить витаминными масками. К примеру, ретинол (витамин А) поможет восстановить структуру волос и сделать их более эластичными. А аскорбиновая кислота (витамин В) отвечает за тонус капилляров и способствует усвоению железа.

Без шляпки никуда