Косметическая хирургия стопы: новый тренд или ящик Пандоры

Мода циклична, и каждый виток возвращения к модельной обуви на высоком каблуке вызывает у врачей-подиатров (специалистов по стопе) закономерную печаль. Но вот что совсем за гранью понимания специалистов, так это готовность светских львиц на косметологические манипуляции и хирургические вмешательства ради возможности носить ультрамодные шпильки.

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О том, на какие жертвы готовы модницы и чем им это грозит, поговорили с врачом Ольгой Борисовной Чижевской.

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Судя по тому, что мы видим на подиумах, дизайнеры готовят нас к «триумфальному возвращению в офис и к светской жизни». Обувь на прошедшем в начале мая балу Met Gala вообще выглядела как «мечта травматолога». Чего стоят умопомрачительные «ботиночки» Кендалл Дженнер, Пэрис Хилтон, Энн Хэтауэй и Дженны Ортега (из заданного тренда выбивалась разве что Ирина Шейк в стильных туфлях на небольшом, почти «нулевом» каблучке). А ведь, вдохновившись образами большинства звезд поклонницы уже штурмуют магазины и кабинеты врачей…

На что готовы люди ради модного образа?

Колоть ботокс в ступни, чтобы они не болели от хождения на каблуках

Вообще ботулотоксины все плотнее входят в нашу жизнь. Им доверяют не только устранение «гусиных лапок», но и борьбу с повышенным потоотделением, например. Но что, если использовать нейротоксин для устранения боли в ногах после напряженного дня? Ботокс парализует мышцы пяточной кости, тем самым на уровне ощущений уменьшая дискомфорт… Вот только важный нюанс. Боль — всегда маркер неблагополучия. Продолжая носить неудобную, нефизиологичную обувь, такие модницы испытывают на прочность весь опорно-двигательный аппарат. Запускается цепная разрушительная реакция в суставах (от колена до бедра), провоцируются всевозможные воспалительные процессы (бурситы, синовиты, фасцииты, тендениты — список может быть практически бесконечным).

Колоть филлеры в стопу для дополнительной амортизации

Контурная пластика ног — звучит безумно, но и такие предложения на рынке бьюти-услуг можно встретить. Предполагается, что введение филлеров также помогает любительницам «лабутенов» дольше продержаться «в строю». Косметолог якобы снижает нагрузку на передний отдел стопы, делая его объемнее. Причем одной инъекцией дело не ограничится. Типичному пациенту потребуется несколько шприцев дорогостоящего препарата и несколько сеансов у врача. Что тут скажешь, кажется, эти люди просто не слышали про существование ортопедических стелек.

Хирургия стопы

И речь не о вынужденных операциях при выраженном hallux valgus («косточке»). Особо отчаянные модницы решаются на удаление части проксимальной фаланги (самой большой косточки в каждом пальце) ради того, чтобы носить туфли меньшего размера.

Само желание не искать подходящие туфли, а подгонять ноги под обувь модного размера или фасона звучит уже не слишком здорОво. И действительно, нередко речь идет о психологической зависимости, когда человек, привыкнув совершенствовать свою внешность при помощи хирургических процедур, не может остановиться.

Ничто не ново под луною

Люди не в первый раз не могут смириться с тем, что не все процессы в теле нам подвластны. Знали ли вы, что наши ступни растут на протяжении всей жизни?

Похоже, впервые эту истину осознали еще в древнем Китае. Однако идеальная ножка в понятии мужчин Поднебесной не могла быть длиннее 10 см. Ради заветных цифр девочке, начиная с 4-летнего возраста, ломали (!) пальцы и туго бинтовали конечности. Искривленные культи нежно называли «золотыми лотосами» за схожесть с изогнутым цветочным бутоном. Производство специфической обуви для бинтованных ступней продолжалось вплоть до конца прошлого века.

Меняются века, не меняется привычка людей следовать идеалам. Новые и новые инфлюенсеры диктуют нам, как выглядят наши «объекты желания».

Смягчаем модный приговор

С точки зрения подиатров, ношение обуви на каблуке выше 6 сантиметров — сродни преступлению против своего здоровья. Но что, если дресс-код или необходимость блистать в обществе в вечерних платьях чаще, чем раз в месяц, все же вынуждает иметь в обувном гардеробе пресловутые шпильки?

Снизить вред от ношения нефизиологичной обуви помогает ежедневная гимнастика, направленная на проработку мышц сводов стопы. А также ношение специальных вкладышей — ортезов полного контакта. Они изготавливаются врачом по стопе пациента индивидуально и потом могут перекладываться из одной пары обуви в другую, буквально «персонифицируя» каждую пару под владельца.

Качественные ортезы не продаются в аптеке, а изготавливаются сертифицированным врачом из термопластичного материала. При этом учитывается движение стопы во всех фазах шага и производится коррекция в процессе носки. Это позволяет и поддерживать стопу в правильном положении, и активировать мышцы, необходимые для физиологически оптимального передвижения в любой обуви.