Лето 2023: трендовые стрижки

Если душа требует перемен в имидже, самое время освежить образ и обновить прическу. "Рамблер" расскажет, на какие трендовые стрижки этого лета стоит обратить внимание.

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Каре

Нестареющая классика, которая не выходит из моды не первое десятилетие. Вариаций стрижки огромное количество: классическое ровное каре, удлиненное, двойное, ассиметричное, градуированное. К тому же его отлично дополняет челка, которая также может быть разной.

Соцсети

Каскад

Любительницам объема придется по душе каскад. Многоуровневая симметричная стрижка, при которой граница между слоями размыта и отсутствуют четкие переходы между длиной, отличается легкостью, пышностью, женственностью. Очевидный и неоспоримый плюс прически в том, что она может быть выполнена на локонах разной длины. Этот вариант может подойти девушкам, которые не готовы к кардинальным переменам, но хотят порадовать себя новой стрижкой в преддверии лета.

Маллет

Если первые два варианта кажутся вам слишком скучными, то маллет вы таким на вряд ли назовете. В данном случае волосы коротко подстригаются спереди и по бокам, а сзади остаются длинными. С такой прической вы будете выглядеть ярко и дерзко. Маллет вошел в моду еще несколько сезонов назад, но ожидается, что именно этим летом он достигнет пика своей популярности.

"Ежик"