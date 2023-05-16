Как могут испортить ногти в маникюрном салоне

Истории женщин, оставшихся без ногтей после маникюра, вовсе не страшные байки от мира индустрии красоты. Super поговорил с бьюти-журналистом и автором блога «красотакрасивая» Катериной Поповой, для которой поход в один из московских салонов закончился разрушением ногтевой пластины и долгим лечением.

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Маникюр в России не просто бьюти-процедура, а часть образа жизни. Салоны, в которых исповедуют «русский маникюр», полюбившийся за пределами нашей родины, работают круглосуточно — все ради того, чтобы вы могли сделать ноготочки в любое время суток.

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Выделяет русскую nail-школу не только прославленная аккуратность, но и приверженность разнообразию. И пока одни мастерицы работают с вечной классикой, тщательно вырисовывая линии френча, им на пятки наступают представительницы современных школ: они делают и корейский дизайн с объемными деталями, имитирующими жидкий металл, и длинные ногти-стилеты — на вид орудия убийства, усеянные глиттером.

Но найти мастера, который сделает вам тот самый дизайн с Pinterest, — полдела.

Бьюти-журналист Катерина Попова рассказывает, что всегда ответственно подходила к любой процедуре: «Даже на лазерную эпиляцию я согласилась, не только прочитав увесистую пачку бумаг в клинике, но и найдя лазерный аппарат в реестре FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов. — Прим. ред.), чтобы убедиться, что он лицензионный. Беда пришла оттуда, откуда я ее не ждала, — от гель-лака».

Как на маникюре сжигают ногти

Долгое время Катерина ходила в московский салон, где нашла мастера, которая, по словам журналиста, делала ей качественный маникюр. Когда та сменила место работы, Попова отправилась вслед за специалисткой в новое бьюти-пространство.

«Кажется, я попала под ее обаяние, потому что меня, обычно очень бдительную, не смутило, что в новом салоне расплатиться можно было только переводом денег на карту. Чеков там не выдавали», — говорит собеседница Super.

В новом салоне Катерина с первых сеансов столкнулась с дискомфортом: база очень жгла, когда девушка сушила ногти под LED-лампой. Масштаб проблемы стал очевиден спустя несколько месяцев, когда из под ногтевой пластины стали лезть частички кожи. Обратившись в другой салон, где сняли покрытие, Попова выяснила, что ее ногти сожжены и поражены онихолизисом — патологией, при которой полностью или частично отслаиваются ногтевые пластины. Новая мастер была вынуждена удалить ногти Катерины ровно до середины.

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Наша собеседница объясняет, что удаление ногтей в салоне имеет определенные минусы: например, там клиентам не делают протезирование. Его предлагают в специализированных клиниках, чтобы пациентка, столкнувшаяся с необходимостью удаления ногтей, могла функционировать в быту.

«Мне пришлось помучиться: я не могла нормально мыть голову, ни себя почесать за ушком, ни любимого кота, — вспоминает Попова. — К тому же я стеснялась показывать руки на публике, часто сжимала их в кулаки».

Причины возникновения и лечение онихолизиса

Онихолизис является распространенным заболеванием и возникает по множеству причин, которые специалисты разделяют на внешние и внутренние. К последним относятся гормональный сбой, дерматологические болезни и неправильный рацион, который провоцирует дефицит витаминов и минералов в организме. К внешним причинам причисляют различные травмы, а также последствия маникюра.

«Онихолизис может спровоцировать применение некачественного гель-лака, несоблюдение сроков снятия покрытия (дольше 2-3 недель) и поражение ногтевого ложе вследствие ожога при UV-сушке», — говорит врач-дерматолог и косметолог сети клиник «Семейная» Марина Карташева.

Онихолизис, вызванный некачественным покрытием, поражает ногтевую пластину целиком или частично. Ногти при этом не болят, поэтому процесс развития заболевания можно не заметить. Сигнализирует о нем изменение цвета пластины на желтый или коричневый, чего может быть не видно, если женщина постоянно делает гелевое покрытие с дизайном. Болевой синдром появляется, когда вкупе с онихолизисом идет инфекция: может возникнуть жжение или зуд.

Инфекцию при онихолизисе провоцирует грибок, который развивается между мягкими тканями пальца и травмированной пластиной. Катерина Попова рассказывает, что после удаления поврежденных ногтей мастер собрала их в специальную капсулу и порекомендовала проверить на наличие инфекции.

«В лаборатории анализ делали менее суток, и грибок, к счастью, не подтвердился, хотя в моем случае вполне мог возникнуть», — говорит Попова.

Как объясняет дерматолог Марина Карташева, сам онихолизис, который не сопровождается развитием инфекции, не заразен. Он не передается через маникюрные инструменты или кисточки лаков, однако от наличия грибка зависит процесс лечения. Первым делом врач удаляет пораженную часть пластины и при обнаружении грибка назначает антимикотические препараты. Затем выполняет протезирование, чтобы защитить мягкие ткани, и прописывает препараты для стимуляции роста здоровых ногтей.

«Три месяца, пока у меня восстанавливалась пластина, я втирала в ногти специальные средства на основе масел, кремы с витаминами и пантенолом», — рассказывает о своем лечении Катерина Попова.

Также на время восстановления ногтям требуется щадящий режим. Все бытовые задачи, которые подразумевают использование чистящих средств, следует выполнять в перчатках, также лучше отказаться от нанесения лаков или гелевого покрытия. Пациентки возвращаются к nail-дизайну после окончательного выздоровления, но не всегда. Катерина, чьи ногти пострадали два года назад, периодически делала гелевое покрытие, однако каждый раз онихолизис возвращался.

«Недавно я была у дерматолога и выяснила, что ожог изменил структуру и плотность моих ногтей. Теперь мне нельзя делать шеллак, только обычный лак, — говорит собеседница Super. — Дерматолог сказала, что я легко отделалась. У нее были пациентки, которые после непрерывного шеллака потеряли ногтевую пластину. Теперь им делают специальные протезы в подологической клинике».

Как обезопасить себя от некачественного маникюра

В случае Катерины на развитии онихолизиса сказалось использование мастером некачественной базы с высокой кислотностью для гель-лака и испорченная UV-лампа. «Главное, что мастер все это время не понимала, что жгла мне ногти. На пожелтевшую пластину обычно не наносят даже простых лаков, ее удаляют», — говорит Попова. Она советует тщательно осматривать ногти после снятия покрытия и не наносить новый шеллак, если на пластине обнаружатся дефекты, а сама она изменила форму и структуру.

Обезопасить свои ногти, а заодно избавить себя от проблем в будущем можно, проверив салон перед посещением. Обращать внимание стоит не только на стерилизацию инструментов, следует также проверять лаки и базу.

«В салоне, где я пострадала, закупали паленые средства. Причем если бренды подделывать научились, то формулы — нет. У левых баз для гель-лака кислотность может быть гораздо выше, чем у оригинальных, что приводит к определенным последствиям», — рассказывает собеседница Super.

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В современном nail-сообществе базовые покрытия с высоким уровнем pH (кислотно-щелочным балансом) давно признали вредными для ногтевой пластины. Им на замену пришли бескислотные (так называют средства с нейтральным pH) альтернативы. Но, как показывает практика, прежние небезопасные формулы не исчезли с рынка, особенно с черного. В перспективе кислотные базовые покрытия могут стать причиной онихолизиса, спровоцировать аллергическую реакцию или ломкость ногтевой пластины.

То же самое касается LED-ламп. На профсайтах представителей nail-индустрии предупреждают, что гаджеты для сушки лака следует регулярно менять при большом потоке клиентов. Из-за длительной эксплуатации длина ультрафиолетовых лучей в них становится короче, а сами лучи — тоньше, что влияет на полимеризацию гелевого покрытия: оно просыхает только сверху, но не внутри, из-за чего возникает риск химического ожога.

«Переступив порог салона, следует попросить документы на лаки и лампу. Если вам начнут говорить, что это некая "коммерческая тайна", не верьте. В данном случае работает закон "О защите прав потребителей", по которому вам должны предоставить документацию на те лаки, с которыми будут проводить процедуру», — советует Катерина Попова и добавляет, что после оплаты процедуры всегда следует просить чек.

Так вы не только поможете соответствующим органам выявить тех, кто уклоняется от уплаты налогов, но и обзаведетесь документом, который при необходимости докажет, что вы пострадали от процедуры именно в этом салоне.