Стилистка раскрыла россиянкам лучшие способы скрыть седину

Стилистка Алла Бондарцова раскрыла россиянкам лучшие способы скрыть седину в любом возрасте. Соответствующий материал появился на сайте издания Teleprogramma.pro.

© Lenta.ru

По мнению специалистки, обесцвеченные волосы делают женщину визуально старше, поскольку придают коже бледность и подчеркивают возрастные изменения. Так, чтобы замаскировать данную проблему, многие прибегают к процедуре окрашивания.

Однако Бондарцова посоветовала отдавать предпочтение более светлым тонам. «Волосы за месяц отрастают на один сантиметр, но при наличии седых корней даже полсантиметра будет бросаться в глаза при выборе темных или ярких оттенков», — пояснила она.

Кроме того, собеседница издания предложила попробовать мелирование и другие техники, в которых мастер окрашивает не всю голову, а только пряди.