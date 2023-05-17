Как спасти волосы после поездки на море

Косметолог Карасева: восстановительный комплекс по уходу за волосами позволит спасти их после поездки на море
После отпуска, проведенного у моря, волосы могут стать тоньше и суше из-за воздействия солнца и соленой воды. О том, как их восстановить, Life рассказала врач - дерматовенеролог-косметолог КДЦ на Солянке Инна Карасева.
Прежде всего специалист рекомендует не забывать о профилактике и надевать головной убор, когда находитесь под солнцем. Также летом стоит избегать фена и плойки, которые могут дополнительно высушить волосы.
Перед поездкой на море можно приобрести средства для защиты волос, которые чаще всего продаются в виде спрея. Если волосы после отпуска все же испортились, необходимо провести комплекс восстановления, отметила Карасева.
В этом случае следует регулярно использовать маски и масла для волос, а во время мытья головы - наносить бальзам на кончики, чтобы шампунь не пересушивал всю длину волос. Также на две недели лучше отказаться от окрашивания и фена. Ранее косметолог-трихолог, специалист по коррекции фигуры "СМ-Косметология" Виктория Ощепкова рассказала, что главными правилами, которые позволят предотвратить ломкость и выпадение волос, являются сушка при малой температуре и использование термозащитных средств.