Как спасти волосы после поездки на море

После отпуска, проведенного у моря, волосы могут стать тоньше и суше из-за воздействия солнца и соленой воды. О том, как их восстановить, Life рассказала врач - дерматовенеролог-косметолог КДЦ на Солянке Инна Карасева.

© Газета.Ru

Прежде всего специалист рекомендует не забывать о профилактике и надевать головной убор, когда находитесь под солнцем. Также летом стоит избегать фена и плойки, которые могут дополнительно высушить волосы.

Перед поездкой на море можно приобрести средства для защиты волос, которые чаще всего продаются в виде спрея. Если волосы после отпуска все же испортились, необходимо провести комплекс восстановления, отметила Карасева.