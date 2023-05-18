Как правильно загорать: красивый загар без вреда для кожи

Погода уже начала баловать палящим солнцем и сезон приобретения свежего загара не за горами. Многие девушки стремятся за лето обзавестись ровным и красивым коричневым оттенком кожи, однако прежде, чем сделать это, важно узнать о некоторых правилах, которые позволят загореть без вреда для здоровья.

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"Рамблер" поговорил с экспертом и узнал, как загорать без вреда для кожи и организма.

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Принятие солнечных ванн полезно тем, что в организме благодаря этому вырабатывается витамин D. Несмотря на тот факт, что весной солнце не так активно, как летом, оно все равно может навредить коже. Чтобы этого не случилось, нужно учитывать, что воздействие ультрафиолета зависит от типа кожи.

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Кроме того, по словам эксперта, ультрафиолетовая активность меняется в зависимости от положения солнца. Мы должны понимать, в какое время суток человек выходит загорать: утром, в обед или вечером. Солнечное излучение полезно коже только в определенные часы.

Например, зимой вполне можно находиться на солнце с 11 до 16 часов. Но весной и летом мы не советуем принимать такие солнечные ванны. В эти сезоны можно загорать только до 11 и после 16 часов. По времени весной рекомендуется загорать не более 30–60 минут, а летом — не более 15–30 минут. При этом лучше не лежать, а постоянно двигаться, чтобы лучи не попадали долго на одну и ту же зону тела.

Елена Кудашкина Врач общей практики, anti-age терапевт, дерматолог, косметолог

Эти правила касаются и ранней весны, когда люди, не имея возможности загорать в купальниках, подставляют лучам лицо.

Если слишком много времени провели на солнце и кожа покраснела, следует принять внутрь антиоксиданты, а снаружи использовать кремы, минимизирующие реакцию раздражения.

Также специалисты отмечают, что важно использовать солнцезащитную уходовую косметику – обращайте внимание, чтобы дневной крем был с пометкой SPF. Это важно, даже если в ваших планах не было загара, а вы просто отправились по своим делам – любое пребывание на солнце летом обязывает наносить крем с SPF.

Помните также, что не стоит загорать под прямыми солнечными лучами даже в "безопасные" часы. Располагайтесь в тени деревьев или под зонтиком. В первый день не стоит принимать солнечные ванны сразу в течение долгого времени – достаточно будет пяти минут. На следующий день можно увеличить лимит – позвольте коже постепенно привыкнуть, без лишнего стресса.