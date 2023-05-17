Модель с заболеванием кожи снялась обнаженной для журнала
Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу приняла участие в новой откровенной фотосессии для журнала Women's Health. Снимки опубликованы на сайте издания.
28-летняя манекенщица, которая страдает витилиго, позировала перед фотографом обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лице присутствовал нюдовый макияж.
На размещенных кадрах также видно, что в качестве обуви Харлоу подобрали кроссовки белого цвета. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца и кольцо. Героиня съемки снялась на фоне пустыни на шаре, а также на декорации в виде лестницы.
Lenta.ru