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Модель с заболеванием кожи снялась обнаженной для журнала

Канадская супермодель с заболеванием кожи Винни Харлоу приняла участие в новой откровенной фотосессии для журнала Women's Health. Снимки опубликованы на сайте издания.

Модель с заболеванием кожи снялась обнаженной для журнала
© @winnieharlow

28-летняя манекенщица, которая страдает витилиго, позировала перед фотографом обнаженной, прикрывая оголенные части тела руками. При этом волосы знаменитости были распущены, а на ее лице присутствовал нюдовый макияж.

На размещенных кадрах также видно, что в качестве обуви Харлоу подобрали кроссовки белого цвета. Из аксессуаров на ней были серьги-кольца и кольцо. Героиня съемки снялась на фоне пустыни на шаре, а также на декорации в виде лестницы.

Lenta.ru
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