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Популярное средство для волос может стать причиной облысения

Усугублять проблему хронического выпадения волос могут ингредиенты, содержащиеся в косметических лаках. Об этом сообщает издание SheFinds со ссылкой на гендиректора Regenix Билла Эдвардса и основателя LarweHair Доуна Клеменса.

Популярное средство для волос может стать причиной облысения
© unsplash.com

Причиной истончения и потери волос могут быть генетика, старение или плохая реакция на определённые продукты. Парикмахерские лаки, которые используются большинством женщин в ежедневных процедурах, тоже могут наносить вред. Тем, кто борется с выпадением волос, советуют проверить состав своей косметики — делать кутикулу сухой и ломкой может этанол, который рекомендуют заменить цетеариловым, стеариловым или цетиловым спиртом.

«Частое использование спрея для волос без мытья шампунем может привести к накоплению и привлечению другого мусора из окружающей среды, который, просачиваясь во вход в фолликул, может оказать негативное влияние», — считает Билл Эдвардс.

Так, нанесение лака на немытые волосы — частая причина проблем. Эксперт подчеркнул, что, если с выпадением не удаётся справиться быстро, можно выбрать стрижки и техники укладки, которые помогут скрыть пробелы на коже головы.

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