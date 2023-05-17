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Блогера Карину Нигай проверяют на неуплату налогов

Блогер и стилист Карина Нигай анонсировала новый марафон, участие в котором стоит 1,5 млн рублей. Теперь девушку проверяют на неуплату налогов. Нигай призналась, что долго шла к запуску нового курса. В рамках марафона она планирует проводить офлайн-встречи в своем московском доме. Минимальная цена за возможность побывать у блогера в гостях — 1 млн рублей, максимальный тариф — 1,5 млн рублей. Рассрочки на марафон не распространяются, передает Telegram-канал SHOT.

Блогера Карину Нигай проверяют на неуплату налогов
© Слово и Дело
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