Ароматы на лето: как выбрать духи, ТОП летних парфюмов для женщин

Парфюм – это не просто аромат, это способ самовыражения, который позволяет заявить о себе окружающим и задать правильное настроение на день.

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Однако на полках парфюмерных магазинов такой большой ассортимент, что бывает очень сложно моментально найти те самые духи.

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Чтобы сэкономить время и силы, можно обратиться к парфюмерным трендам. "Рамблер" выбрал несколько ярких ароматов, среди которых вы точно сможете найти что-то по душе.

Как выбрать духи

В парфюме важно, чтобы вам нравились все ноты – от базовых до шлейфовых. Именно поэтому эксперты рекомендуют нанести духи на кожу и прислушаться к запаху спустя несколько часов. Если он по-прежнему будет вам нравиться, смело покупайте парфюм.

Для жаркой погоды лучше выбирать легкие ароматы вроде цитрусовых и морских. В холодное время года отдавайте предпочтение древесным и теплым восточным запахам.

При выборе аромата также обращайте внимание на его уместность. Так, провокационные тяжелые духи вряд ли будут кстати на деловых переговорах, но могут пригодиться во время романтического вечера.

Be My Wife, Franck Boclet

Franck Boclet

Если вы без ума от фруктово-цветочных ароматов – этот парфюм для вас. В числе верхних нот здесь мандарин и бергамот, а в сердце аромата настоящий цветочный букет – роза, фиалка, сирень. Идеальная композиция для летнего вечера.

Lost Cherry, Tom Ford

Этот аромат уже не первый год занимает первые строчки парфюмерных хит-парадов. И неспроста: парфюм звучит актуально и дорого (впрочем, цена соответствующая). Название говорит само за себя: поначалу отчетливо слышится вишня, а затем возникают ненавязчивые алкогольные ноты.

Aire Anthesis, Loewe

Loewe

Данный аромат вдохновлен чистотой и свежестью – обратите внимание, если планируете отпуск на лазурном побережье. Парфюм особенно подойдет тем, кто ценит ноты груши, пиона, сандала и ревеня.

Osmanthus Blossom, Jo Malone

Jo Malone

Легкий аромат с теплыми нотами – то, что нужно летом. Osmanthus Blossom отличают ноты абрикоса и цветка апельсина в сочетании с замшей и кашемировым деревом. Этот аромат отнюдь не кричащий, но при этом оставляющий терпкое послевкусие.

Terra di Gioia, Armani

Armani