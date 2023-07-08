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Без косметологии и пластики: как выглядели девушки в XX веке

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Актриса Бродвея Айон Брайт, 1912 год 
© Klimbim
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Американская актриса Бетт Дейвис 
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Немецкая и американская актриса, певица Марлен Дитрих 
© klimbim
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Австрийская и американская киноактриса и изобретательница Хеди Ламарр 
© klimbim

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Актриса Лоретта Янг, 1931 год 
© klimbim
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Польская актриса Беата Тышкевич, 1963 год 
© klimbim
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Турецкая принцесса Дюррюшехвар-султан, 1940-е 
© klimbim
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Французская актриса Женевьева Лантельм 
© klimbim
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Испанская киноактриса и эстрадная певица Сара Монтьель, 1955 год 
© klimbim

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Шведская легкоатлетка Гунхильд Ларкинг, 1956 год 
© klimbim
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Женщина на пляже, 1938 год 
© klimbim
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Французская актриса Брижит Бардо 
© klimbim
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Американская актриса Сильвия Сидни 
© klimbim
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Американская комедийная актриса, певица Люсиль Болл 
© klimbim

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Советская балерина Галина Уланова 
© klimbim
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Американская танцовщица, модель, актриса немого кино Луиза Брукс 
© klimbim
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Актриса Полин Чейз, 1907 год 
© klimbim
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Советская актриса Клара Лучко, 1950-е 
© klimbim
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Американская киноактриса Джин Роджерс, 1936 год 
© klimbim

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Мексиканская киноактриса, модель Мария Феликс 
© klimbim

    В эпоху косметологии и пластических операций стало очень сложно говорить о настоящей женской красоте.

    Мастерство пластических хирургов достигло таких высот, что уже невозможно отличить природные данные от очередного медицинского шаблона, навеянного очередными модными тенденциями.

    В этом нет ничего предосудительного, каждый делает со своим телом то, что он хочет. Но порой все же хочется посмотреть, как выглядели девушки, когда о пластической хирургии еще мало кто слышал.

    Натуральная красота начала и середины XX века в работах фотоколориста Ольги Ширниной (Klimbim) – в галерее «Рамблера».

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