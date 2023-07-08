Без косметологии и пластики: как выглядели девушки в XX веке
В эпоху косметологии и пластических операций стало очень сложно говорить о настоящей женской красоте.
Мастерство пластических хирургов достигло таких высот, что уже невозможно отличить природные данные от очередного медицинского шаблона, навеянного очередными модными тенденциями.
В этом нет ничего предосудительного, каждый делает со своим телом то, что он хочет. Но порой все же хочется посмотреть, как выглядели девушки, когда о пластической хирургии еще мало кто слышал.
Натуральная красота начала и середины XX века в работах фотоколориста Ольги Ширниной (Klimbim) – в галерее «Рамблера».
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