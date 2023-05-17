Визажист рассказал о сложной работе с Собчак

Визажист Сердар Камбаров рассказал о сложной работе с Ксенией Собчак
Визажист Сердар Камбаров в эфире шоу "Алена, блин!" для "ВКонтакте" рассказал о работе с Ксенией Собчак. Камбаров назвал телеведущую идеальной клиенткой.
Он отметил, что Собчак всегда ведет себя на макияже вежливо, однако изначально визажисту было трудно работать со звездой.
"Первое время было сложно, потому что энергетика [особенная]. Если Ксения не в настроении, рядом находиться трудно. Тебя ломает", - признался Камбаров.
Визажист отметил, что Собчак ни разу не проявляла к нему агрессию и "не кидала ни в кого расчески".
Также он опроверг слова Виктории Бони о том, что она сделала макияж у Камбарова за миллион рублей. Визажист признался, что часто делал макияж Боне "по-дружески" и не брал с нее денег. При этом он отметил, что телеведущая умеет подчеркивать достоинства своей внешности правильной укладкой и интересными ракурсами во время съемок.
Сердар Камбаров четыре года был ведущим бьюти-проекта "Перезагрузка". После ухода из шоу в 2020 году визажист сосредоточился на собственной школе по макияжу.