Визажист рассказал о сложной работе с Собчак

Визажист Сердар Камбаров в эфире шоу "Алена, блин!" для "ВКонтакте" рассказал о работе с Ксенией Собчак. Камбаров назвал телеведущую идеальной клиенткой.

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Он отметил, что Собчак всегда ведет себя на макияже вежливо, однако изначально визажисту было трудно работать со звездой.

"Первое время было сложно, потому что энергетика [особенная]. Если Ксения не в настроении, рядом находиться трудно. Тебя ломает", - признался Камбаров.

Визажист отметил, что Собчак ни разу не проявляла к нему агрессию и "не кидала ни в кого расчески".

Также он опроверг слова Виктории Бони о том, что она сделала макияж у Камбарова за миллион рублей. Визажист признался, что часто делал макияж Боне "по-дружески" и не брал с нее денег. При этом он отметил, что телеведущая умеет подчеркивать достоинства своей внешности правильной укладкой и интересными ракурсами во время съемок.